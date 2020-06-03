فيديو.. "وداعًا على عبد الرحيم" ورحل سامبو للقاء جعيدى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى الفنان على عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته، ويعتبر من أشهر أدواره شخصية "سامبو" بفيلم "شمس الزناتى" مع الزعيم عادل إمام.
كما شارك مع النجم الكبير عادل إمام أيضا فى مسلسل "فرقة ناجى عطالله" عام 2011، وتكمن المفارقة فى رحيل الفنان على عبد الرحيم بعد فترة قليلة من رحيل الفنان إبراهيم نصر صاحب دور جعيدى فى فيلم شمس الزناتى وارتبط الثنائى بمشهد رحيلهما الملحمى فى هذا العمل الفنى الخالد.
في الفيديو التالي نستعرض مزيد من التفاصيل عن حياة الفنان الراحل
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