شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يدخل "زنزانة 7" من جديد فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف الفنان أحمد زاهر تصوير مشاهده فى فيلم "زنزانة 7" خلال الأسابيع القليلة المقبلة حسبما أكد لـ"الخليج 365"، حيث يتبقى له أسبوع واحد تصوير فقط وينتهى من التصوير نهائياً، ويبدأ مخرج العمل إبرام نشأت فى مونتاج ومكساج الفيلم ووضع الموسيقى التصويرية استعداداً لطرحه ويكون جاهزاً للعرض بعد فتح السينمات.

فيلم "زنزانة 7"، من بطولة نضال الشافعى وأحمد زاهر ومايا نصرى وإيهاب فهمى ومنة فضالى وأحمد التهامى وعدد آخر من الفنانين.

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ويجسد الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى .

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى الفيلم عدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.

شارك الفنان أحمد زاهر فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "البرنس" وجسد شخصية فتحى التى كانت جدل على السوشيال ميديا وحققت نجاحاً جماهيرياً، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.