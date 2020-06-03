شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد الرحيم خامس الفرسان الراحلين عن "شمس الزناتى"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل الفنان على عبد الرحيم عن دنيانا إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى ‏بحياته، ليكون خامس فرسان شمس الزناتى الراحلين، ويلحق بزميله "جعيدى" ‏الفنان إبرهيم نصر الذى توفى يوم 12 مايو الماضى.‏

عبد الله محمود كان أول الراحلين من أبطال فيلم شمس الزناتى فى عمر صغير، ‏على الرغم من أنه الوحيد الذى تبقى على قيد الحياة ضمن أحداث الفيلم، ثم لحقه ‏الفنان مصطفى متولى، ثم رحل الفنان محمود الجندى العام الماضى، وخلال العام ‏الحالى رحل الفنان إبراهيم نصر وآخرهم الفنان على عبد الرحيم.‏

ويعد فيلم شمس الزناتى من أشهر أدوار الراحل على عبد الرحيم، وهو العمل الذى ‏ما زال يعيش فى ذاكرة الجمهور المصرى والعربى وتدور قصته أثناء الحرب العالمية ‏الثانية تتعرض واحة بالصحراء المصرية لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة ‏المارشال برعي، يسافر عتمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة. يستعين ‏بشخص يدعي الزناتى والذي يستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، يدخلون المعركة ‏ضد برعي، ونتيجة للخيانة يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح. وفي أثناء العودة ‏يستولون على سيارة ذخيرة. يعودون إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن ‏بعد استشهاد خمسة منهم.‏

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وتوفى اليوم الثلاثاء الفنان على عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى ‏بحياته، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان وأنهت أسرة الفنان الراحل على ‏عبد الرحيم، إجراءات الدفن، قبل ‏تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، بعد العشاء، بمقابر ‏الأسرة بالقاهرة. وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة ‏العزاءات والأفراح ضمن ‏إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا ‏المستجد.‏

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يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون ‏المسرحية ‏قسم تمثيل ‏وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى ‏أعمال مسرحية ‏بالثقافة الجماهيرية، من ‏أشهر أعماله فيلم "شمس ‏الزناتى" للزعيم عادل ‏إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى ‏رصيده ‏أكثر من 60 عملا فنيا بين ‏سينما ودراما ومسرح‎.‎‏