شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد الرحيم خامس الفرسان الراحلين عن "شمس الزناتى" والان مع تفاصيل الخبر
عبد الله محمود كان أول الراحلين من أبطال فيلم شمس الزناتى فى عمر صغير، على الرغم من أنه الوحيد الذى تبقى على قيد الحياة ضمن أحداث الفيلم، ثم لحقه الفنان مصطفى متولى، ثم رحل الفنان محمود الجندى العام الماضى، وخلال العام الحالى رحل الفنان إبراهيم نصر وآخرهم الفنان على عبد الرحيم.
ويعد فيلم شمس الزناتى من أشهر أدوار الراحل على عبد الرحيم، وهو العمل الذى ما زال يعيش فى ذاكرة الجمهور المصرى والعربى وتدور قصته أثناء الحرب العالمية الثانية تتعرض واحة بالصحراء المصرية لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي، يسافر عتمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة. يستعين بشخص يدعي الزناتى والذي يستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، يدخلون المعركة ضد برعي، ونتيجة للخيانة يتمكن برعي من تجريدهم من السلاح. وفي أثناء العودة يستولون على سيارة ذخيرة. يعودون إلى الواحة ليواصلوا المعركة وينتصرون ولكن بعد استشهاد خمسة منهم.
وتوفى اليوم الثلاثاء الفنان على عبد الرحيم بعد ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان وأنهت أسرة الفنان الراحل على عبد الرحيم، إجراءات الدفن، قبل تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، بعد العشاء، بمقابر الأسرة بالقاهرة. وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة العزاءات والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.
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