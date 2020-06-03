شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..سبايك لي يعبر عن غضبه من مقتل جورج فلويد بفيلم قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام المخرج سبايك لي بالتعبير عن غضبه ضد مقتل جورج فلويد بإصداره فيلم قصير عن وحشية الشرطة وهو الفيلم الذي ضم مقاطع من قتل جورج فلويد وإريك جارنر ضحية سابقة للشرطة مع إضافة لقطات من فيلمه الذي رشح لجائزة الأوسكار عام 1989 بعنوان "افعل الشيء الصحيح" وهو الفيلم الذي نشره على مواقع التواصل الإجتماعي تحت عنوان 3 Brothers وقام في مقدمة الفيلم بكتابة Will History Stop Repeating Itself.

من جانب آخر طرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لـ فيلم المخرج العالمى سبايك لى، Da 5 Bloods، على أن يعرض فى 12 يونيو المقبل، العمل الجديد من كتابه داني بيلسون وبول ديميو وكيفين ويلموت وسبايك لي، ويدورحول قصة ٤ محاربين قدامي، جميعهم أمريكيين من أصل أفريقي، وهم بول، أوتيس، إيدي، وميلفن، حين يعودون إلى فيتنام، ويبحثون عن بقايا أشلاء قائد الفرقة الذي سقط قتيلاً بالحرب (تشادويك بوسمان) إلى جانب حلم العثور على كنز مدفون.

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ومن ثم ينضم إلى أبطال الفيلم ابن بول القلق (جوناثان ماجورز)، ليحاربوا جميعهم قوى البشر والطبيعة بينما يواجهون الآثار المدمرة التي لا تمحى لحرب فيتنام.

فيلم Da 5 Bloods من بطولة ديلروى ليندو، جوناثان ماجورز، كلارك بيتيرز، نورم لويس، إزاياه وايتلوك جونيور، ميلانى ثيري، بول والتر هوسير، جاسبر باكونين، جونى تراينجين، لي يان، نجيين نجوك لام، ساندى هونج فام، مع جون رينو وتشادويك بوسمان.