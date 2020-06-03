شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل على عبد الرحيم قبل بدء تصوير دوره فى "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر
وكان "عبد الرحيم" تمنى عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى لإنتاج الأعمال الدينية، قائلاً: "نحن نفتقد المسلسلات التاريخية والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت علامة فى نفوس المتابعين وأبرزها (لا إله إلا الله) و(رسول الإنسانية) وغيرها، تلك أمنيتى لعودة الدراما المصرية لريادتها فهى أساس الفن فى الوطن العربى".
مسلسل "سيف الله – خالد بن الوليد" مأخوذ من كتاب "عبقرية خالد" للكاتب عباس محمود العقاد ويكتب له السيناريو والحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز، ويشارك في بطولته كل من الفنانين عمرو يوسف ومنذر رياحنة وبيومي فؤاد، وحمدي الوزير، وسوسن بدر، ونشوى مصطفى، رانيا محمود ياسين، أوس أوس اضافة إلى أكثر من 100 شخصية أخرى تظهر فى الأحداث.
وأنهت أسرة الفنان الراحل على عبد الرحيم، إجراءات الدفن، قبل تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، بعد العشاء، بمقابر الأسرة بالقاهرة، وذلك بعد الإعلان عن وفاته إثر ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته. وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة العزاءات والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع مشاركته فى أعمال مسرحية بالثقافة الجماهيرية، من أشهر أعماله فيلم "شمس الزناتى" للزعيم عادل إمام وإخراج سمير سيف، يحمل فى رصيده أكثر من 60 عملا فنيا بين سينما ودراما ومسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل على عبد الرحيم قبل بدء تصوير دوره فى "خالد بن الوليد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.