انتصار دنيا بطمة: صدور حكم نهائي بإسقاط تهمة النصب عنها

الثلاثاء 2 يونيو 2020

حققت النجمة المغربية دنيا بطمة مؤخراً انتصاراً مدوية بإسقاط تهمة النصب عنها بشكل نهائي بأمر من المحكمة بعد أن عاشت أشهر عصيبة تلقت خلالها العديد من الاتهامات والانتقادات التي قللت كثيراً من أسهمها في عالم الشهرة والأضواء.



فقد أعلنت محكمة الاستئناف بمدينة مراكش تأييدها لقرار المحكمة الابتدائية الصادر منذ أسابيع قليلة بإسقاط تهمة المشاركة في النصب عن دنيا بطمة.

وبرغم هذا الانتصار الرائع، إلا أن النجمة المغربية ما زالت تواجه بعض الاتهامات الأخرى في قضية "حمزة مون بيبي" والتي ما زال القضاء المغربي يبت فيها، مما جعل قرار منع مغادرتها للمغرب ومصادرة جواز سفرها سارياً حتى الآن.

التهم التي مازالت تواجهها دنيا بطمة هي: المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص للتشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

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وسيتم الحكم في هذه الاتهامات في جلسة قضائية يوم 11 يوليو المقبل.

ونشرت وسائل إعلام مغربية مؤخراً خبر إسقاط تهمتي النصب والتشهير عن دنيا بطمة في القضية الخاصة بحساب "حمزة مون بيبي" على انستقرام، وذلك بقرار من القضاء المغربي الذي أمر أيضاً باستمرار تقييد سفرها حتى يتم التحقيق معها في تهم أخرى منها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمداً في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، مع استمرار حبس شقيقتها ابتسام بطمة قيد التحقيقات.

ولفتت دنيا بطمة الأنظار مؤخراً بأحدث صورها التي نشرتها عبر "انستقرام" بدون مكياج وبدت فيها ببشرة صافية نقية، حيث أوضحت أنها تخلت عن البوتوكس والفيلر من وجهها بسبب حملها في طفلها الثاني، وبالتالي فقد ارتاحت بشرتها من إجراءات التجميل والإضاءة والمكياج الذين يسهمون في الإضرار بالبشرة بعد إحياء الحفلات وحضور الفعاليات والمناسبات.