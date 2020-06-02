شكرا لقرائتكم خبر عن اصاله تشيد بكلمات واحساس فضل شاكر والاخير يرد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 الله ماأجمل هالأغنيه وماأصدقها ولو بدّي أحكي على الكلام مُرتّب المشاعر حميم.. والّلحن العبقري سهمّ ..بيرسم بيحلم .. والتّوزيع ل خالد عزّ ترجمة شعور بيرقص ..أمّا فضل .. غُناه حلو وحلو كتير .. وطيبة قلّب بصوته رهيبه ..أغنيه أثّرت فيني ودبت فيها .. ألّف مبروك #وحشتونى

بهذه الكلمات هنأت اصاله فصل شاكر وباركت له صدور اغنيته الجديده وحشتوني والتي تمثل عوده الفنان فضل شاكر بعد توقف عن الغناء لفتره وبهذه الكلمات رد فضل شاكر علي اصاله أصولة شكراً كتير على كلامك الحلو يا حبيبة قلبي Advertisements وردت اصاله عليه مره اخري وقالت مافي كلام يوازي شعورك ويذكر ان وحشتوني لفضل شاكر حققت نجاح وتصدرت فيديوهات موقع اليوتيوب من كلمات قوس والحان سهم و توزيع و وتريات | خالد عز و هندسة صوتية | محمد إسماعيل ومن انتاج | One Production

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