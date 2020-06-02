المودل اليمنية مريم ناظم تبكي في مقطع فيديو بسبب حذف صورها من انستقرام

الثلاثاء 2 يونيو 2020

أدهشت المودل اليمنية مريم ناظم محبيها بظهورها في مقطع فيديو جديد، انهارت فيه بالبكاء لحذف صورها من حسابها على انستقرام بشكل مفاجئ.



وأكدت العارضة اليمنية أنها فوجئت بحذف عدد كبير من صورها من حسابها بشكل مفاجئ، معبرة عن حزنها الشديد لأنها لم تقم بتخزين نسخ من تلك الصور التي تعتز بها كما تم حذف الأشخاص الذين كانت تتابعهم، مما أثار تعاطف محبيها.

اليمنية الجميلة "مريم نديم" تنهار بالبكاء بسبب حذف تطبيق الانستقرام لصورها! pic.twitter.com/XQ02xaWU1R — We Heard Rumors (@whrumor) June 1, 2020

اليمنية الجميلة "مريم نديم" تنهار بالبكاء بسبب حذف تطبيق الانستقرام لصورها! pic.twitter.com/XQ02xaWU1R Advertisements — We Heard Rumors (@whrumor) June 1, 2020

الطريف أن عدد من محبيها اقترح عليها أن تحصل على نسخ من بعض الصور التي تخصها والتي قاموا بتخزينها فور نشرها لها بسبب إعجابهم الشديد بتنسيقات ملابسها وإطلالاتها.

واحتفلت مريم ناظم أواخر شهر نوفمبر الماضي مع عائلتها وأصدقاؤها بزفافها إلى الشاب الأوزبكي الوسيم قيوموف متسابق السيارات المعروف، وذلك في أجواء تتسم بالفخامة، حيث ارتدت فستان زفاف أنيقاً وناعماً، جاء بحمالات رفيعة ومطرزاً يدوياً بالكامل، بينما أسدلت خصلات شعرها البني الناعمة الطويلة لتبدو كحورية حسناء. أما عريسها فقد تزين ببدلة توكسيدو زرقاء ملفتة.

وعمت أجواء الزفاف الفرحة والبهجة، حيث جمع بين الطقوس العربية والأوزبكية، وقامت شقيقة العروس بالغناء لها وعريسها ليقوما بالرقص معاً بشكل رومانسي ناعم، بينما قام العريس بالرقص مع أقاربه وأصدقائه على الطريقة الشعبية.

وتزينت قاعة الاحتفال بديكورات فاخرة كما كانت تورتة العروسين ضخمة ومكونة من عدة طوابق، حيث قام العروسان بقطعها بعد أن تبادلا ارتداء خواتم الزواج.

مريم ناظم هي أول عارضة أزياء يمنية، لذلك أثارت الجدل بعد أن حققت شهرتها وقررت العيش في أوزبكستان حيث تخوض حالياً أولى خطواتها في عالم التمثيل.