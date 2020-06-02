شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تنال لقب شبيهة ياسمين صبري بعد تطابق ملحوظ بينها في طريقة الكلام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 نالت فتاة لقب شبيهة ياسمين صبري بعد تصدر فيديو لها لا يتجاوز الدقيقة على تويتر، فلاحظ النشطاء تطابق بينهما في نبرة الصوت وطريقة الكلام.

شبيهة ياسمين صبري التي تصدرت تويتر، هي فتاة مصرية أطلت في مقطع دقيقة واحدة، تتحدث عن موقفين تعرضت لهما يكشف تنمر طبقة الأغنياء على مثيلتها، وبعيداً عن المحتوى والقصة التي سردتها إلا أنه تم تداول الفيديو على نطاق واسع مع تأكيد الكثيرين على أن نبرة صوتها متطابقة مع ياسمين صبري. The classism....wow actual talawoth pic.twitter.com/Wphp4mcSPq — Hana (@hanazekro) June 1, 2020 "> [email protected] The classism....wow actual talawoth Advertisements ٣٬٧٤٦ The classism....wow actual talawoth pic.twitter.com/Wphp4mcSPq — Hana (@hanazekro) June 1, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر The classism....wow actual talawoth pic.twitter.com/Wphp4mcSPq — Hana (@hanazekro) June 1, 2020 كما أكد بعض رواد تويتر أن الفتاة تشبه ياسمين صبري في الشكل أيضاً وليس في الصوت فقط، ليطلبوا منها أن تضع شامة أعلى فمها وستكون نفس ملامح الفنانة المصرية.

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