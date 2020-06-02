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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوي: ادعوا بالشفاء العاجل للفنانة رجاء الجداوي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
طالبت النجمة ليلى علوي، من جمهورها الدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية بعد أيام من إصابتها بفيروس كورونا .
وكتبت من خلال صفحتها على الفيسبوك :" اللهمّ اشفها شفاءً ليس بعده سقماً أبداً، اللهمّ خذ بيدها، اللهمّ احرسها بعينيك التّي لا تنام، واكفها بركنك الّذي لا يرام، واحفظها بعزّك الّذي لا يُضام، واكلأها في الّليل وفي النّهار، وارحمها بقدرتك عليه، أنت ثقتها ورجاؤها يا مُفرج الكرب، يا كاشف الهم، يا مُجيب دعوة المُضطرين.. برجاء الدعاء بالشفاء للفنانة رجاء الجداوي".
وعلمنا أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي مازالت غير مستقرة، وذلك بعدما شهدت تدهورًا شديدًا فجر اليوم، أدى إلى نقلها للرعاية المركزة بمستشفى العزل.
وتعاني رجاء الجداوي والتي أعلنت إصابتها بفيروس كورونا، منذ أيام، صعوبة في التنفس
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