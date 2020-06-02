الموت يخطف خامس رجال شمس الزناتي..«سامبو» يلحق بـ«جعيدي»

الثلاثاء 2 يونيو 2020

غيب الموت عصر اليوم الثلاثاء، الفنان علي عبد الرحيم، عن عمر يناهز 60 عامًا، تاركًا إرثًا فنيًا وأدوار مميزة تحفظها ذاكرة الفن والجمهور المصري. واشتهر الفنان علي عبد الرحيم، بشخصية "سامبو" التي جسدها في فيلم "شمس الزناتي"، بطولة الفنان عادل إمام، وبالاشتراك مع عدد من نجوم الفن على رأسهم مصطفى متولي وأحمد ماهر وسوسن بدر ومحمود الجندي وإبراهيم نصر وعبد الله محمود ومحمود حميدة، وغيرهم.



ويعد رحيل "سامبو" هو الخامس من بين رجال "الزناتي" الذين غيبهم الموت، فقد لحق بزميله "جعيدي" الفنان إبراهيم نصر بعد أقل من شهر، وسبقهما 3 من "رجالة الزناتي" هم محمود الجندي "سلامة الطفشان" ومصطفى متولي "سبرتو"، وعبد الله محمود "عوض الكلاف".

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وفي 12 مايو الماضي، رحل الفنان إبراهيم نصر، عن عمر ناهز 70 عاما، وهو أحد أبرز صناع برامج "الكاميرا الخفية"، وصاحب شخصية "جعيدي" في الفيلم الشهير "شمس الزناتي".

وقبله بعام، وتحديدًا في أبريل 2019، غيب الموت الفنان محمود الجندي، عن عمر يناهز 74 عامًا، والذي جسد شخصية "سلامة الطفشان" صديق أطفال الواحة ومتخصص الضرب بـ"النبلة".

وفي العام 2005، رحل الفنان عبد الله محمود الذي جسد شخصية "عوض الكلاف"، عن عمر يناهز 40 عامًا، إثر صراعه مع مرض السرطان.

ولحق الرباعي، بـ"ملك النشان" سيد سبرتو، الذي جسد شخصيته الفنان مصطفى متولى، وأول رجال "الزناتي" الراحلين، الذي غيبه الموت في أغسطس من عام 2000، عن عمر يناهز 51 عامًا.