شهيرة تكشف تفاصيل الحالة الصحية لزوجها محمود ياسين

تحل الثلاثاء،2 يونيو/حزيران، ذكرى ميلاد الفنان المصري الكبير محمود ياسين، الذي أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الرائعة على شاشة السينما والتليفزيون وخشبة المسرح.



وللوقوف على حالته الصحية في عيد ميلاده الـ79 تواصلت ”الخليج 365” مع زوجته الفنانة المصرية شهيرة، والتي أكدت أن حالته بشكل عام مستقرة ولكن لا أمل في علاجه من مرض ألزهايمر الذى أصابه منذ عامين.

وقالت شهيرة: "لو كانت هناك بارقة أمل في العلاج خارج مصر كنت فكرت في السفر بحثا عن الشفاء، لكن وضعه الصحي يشبه الراحل عمر الشريف الذي أصابه ألزهايمر في أخر أيامه".

وتابعت الفنانة شهيرة حديثها: "محمود يعاني من صعوبة في الحركة منذ سقوطه على الأرض منذ 3 أشهر وإصابته بشرخ في الحوض، ونصح الطبيب المعالج بملازمته للفراش وعدم الحركة حتى يلتئم الكسر".

Advertisements

وأضافت: "في كل صلواتي أتوجه لله بالدعاء كي يخفف عنه ألم المرض، فهو بالنسبة لي كل شيء وسأظل بجانبه أرعي شؤونه وألبي كل احتياجاته".

وكانت شهيرة وجهت تهنئة للفنان محمود ياسين بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتبت: "كل سنة وإنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة".

وأضافت: "العمر كله يا رب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب ودماغك المثقف وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة، منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائما كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت، بحبك يا حوده".

يذكر أن محمود ياسين ولد في 2 يونيو:حزيران 1941 بمحافظة بورسعيد، ودرس بكلية الحقوق، ولمعت موهبته على خشبة المسرح القومي ثم انتقل للعمل في السينما والتلفزيون.

من أبرز أعماله "الخيط الرفيع، الرصاصة لا تزال في جيبي، وطني عكا، شىء من الخوف، العصيان"، وأجبره المرض على الابتعاد عن الأضواء بعد فيلم "جدو حبيبي"، عام 2012.