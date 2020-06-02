جورج فلويد يجمع مشاهير هوليوود في "تظاهرة افتراضية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فوجئ مستخدمو موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام" بموجة "تظاهر افتراضي" غزت الموقع دشنها العديد من مشاهير هوليوود حول العالم تضامنا مع التظاهرات المطالبة بالقصاص لجورج فلويد.

سبوع من احتجاجات أمريكا.. ترامب يتوعد والجيش يتأهب



وتمثلت التظاهرة الافتراضية في نشر مشاهير هوليوود ورموز المجتمع بالغرب، صورا سوداء عبر حساباتهم الرسمية على أنستقرام.









وألحق هؤلاء المشاهير صورا سوداء مع تعليقات بسيطة تعبر عن التضامن، مثل وسم "حياة السود مهمة"، وإيموجي "القبضة" بدرجات ألوان البشرة.

وكان أبرز من شارك في هذه التظاهرة الافتراضية، النجمة ناتلي بورتمان، ونجم أفلام "هاري بوتر" دانيال راتكليف، ونجمة مسلسل صراع العروش إيميليا كلارك، والفنان البريطاني الشاب توم هولاند المعروف بتجسيده لشخصية "سبايدر مان" في عالم أفلام مارفل.

ومن رموز الرياضة شارك كل من النجم الكبير ديفيد بيكهم ، ونجم ليفربول السابق النجم "إيان راش".





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وحتى الآن، استدعت الولايات المتحدة 17 ألفا من الحرس الوطني لمواجهة الاضطرابات الحاصلة حاليا على خلفية مقتل مواطن من أصحاب البشرة السمراء على يد الشرطة.

وأثار مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصول أفريقية، والذي قضى خلال توقيفه على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا، موجة من الاحتجاجات العنيفة.





وأمام ازدياد وتيرة الاحتجاجات التي تخللتها أعمال نهب وتخريب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بنشر آلاف الجنود المدججين بالأسلحة في واشنطن، لفرض الأمن والنظام فيها.

ووصف ترامب أعمال الشغب التي تشهدها عشرات المدن الأمريكية منذ أيام، بأنها "إرهاب داخلي".





وانتشرت قوات الحرس الوطني في أكثر من 20 مدينة كبرى لمؤازرة شرطة مكافحة الشغب في المواجهات مع المتظاهرين، وسط توترات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم نحو 45 ألف جندي من الحرس الوطني عمليات الاستجابة لفيروس كورونا "كوفيد-19" عبر جميع الولايات الـ50 و3 أقاليم والعاصمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي لجنود وطاقم الحرس الوطني النشط إلى 66 ألف و700.