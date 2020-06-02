بالصورة- ناجي اسطا يحتفل بعيد شريكة حياته

احتفل النجم ناجي اسطا بعيد ميلاد شريكة حياته زوجته ديانا، حيث وجه لها بهذه المناسبة رسالة عاطفية لافتة.

ونشر ناجي صورة له تجمعه مع زوجته وكتب: “إنتِ التي اخترتها شريكة بكل شي.. في قلبي وعائلتي وحياتي وحاضري ومستقبلي.. عقبال المية.. ويخليلنا اياكِ”.

نذكر أن ناجي اسطا وديانا اسطا تزوجا في عام 2011 بعد قصة حب طويلة. ورزقا في نوفمبر عام 2012 بإبنه الأول جورجيو وفي 2016 رزق بابنه الثاني جونيور.

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من جهة أخرى، يستعد “اسطا” لطرح أغنية جديدة بعنوان “أقرب شخص” قريباً. وعلمنا ان ناجي سيطرحها في 15 الشهر الجاري في حال لم يستجد أي شيء بخصوص فيروس كورونا او مظاهرات في لبنان.

الأغنية تحمل توقيع التريو الناجح الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان، والموزع عمر صباغ. وصورها أسطا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج سعيد الماروق.

وبحسب معلوماتنا الأولية الأغنية ايقاعية اجتماعية ضمن قالب واقعي تتحدث عن الوفاء وغدر الناس.