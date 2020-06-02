هيفا وهبي الأولى على غوغل

على الرغم من غيابها عن المنافسة الرمضانية بعدما تم تجميد تصوير مسلسلها “أسود فاتح” بسبب أزمة كورونا، إلا ان النجمة اللبنانية هيفا وهبي كانت حاضرة بشكل قوي خلال الأيام الثلاثين الأخيرة.

وقد تصدرت هيفا محرك البحث غوغل بأعلى نسبة في البحث عن اسمها خلال الايام الـ 30 الاخيرة بسبب عدة مواضيع منها خلافها مع مدير أعمالها السابق محمد وزيري، بالاضافة الى نشر صور مبهرة لها من عدة جلسات تصويرية خضعت لها، أيضاً مشاركتها في حملات توعوية عدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا ومواضيع أخرى.

وكانت المعركة القائمة بين وهبي ووزيري قد شهدت فصلاً جديدأً من المواجهة بعدما انتشر خبر عن إقامة مدير أعمالها السابق محمد وزيري دعوى قضائية في نيابة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة للمطالبة بإثبات زواجه منها، حيث حدد في الثاني من يونيو المقبل موعداً لانعقاد أولى الجلسات داخل قاعة الأسرة بمحكمة عابدين.

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إلا ان هيفا لم تسكت عن الموضوع ونفته وغرّدت مؤكدة انها ستتجه الى القضاء لمقاضاة كل من قام بهذا التشهير قائلة: “ادعاء اثبات زواج المدعى عليه م.و هو كلام عار عن الصحة وسأتخذ بعد انتهاء الاجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما اسفر عنه حكم القضاء في ذلك شكرا”.

نذكر ان هيفا وهبي كانت قد حررت محضرًا عن طريق محاميها في مصر ضد مدير أعمالها السابق محمد وزيري.

واتهم محامي هيفا، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعدما عملت له توكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمي الحفلات.