- 1/2
- 2/2
Jun 02, 2020
نشرت الممثلة ندى أبو فرحات صورة رومانسية جداً تجمعها مع زوجها ايلي كمال وذلك عبر حسابها على انستغرام.
ظهرت ندى وايلي في الصورة وهما يقبلان بعضهما بين احضان الطبيعة.
وعلقت ندى على الصورة قائلة: A la lueur d’un mot, d’un baiser, d’une vie أو بما معناه “في الضوء كلمة، قبلة، حياة”.
وكانت ندى أبو فرحات قد دخلت القفص الذهبي وتزوّجت شريك احلامها ايلي كمال مدنياً في قبرص ولديهما ولد وحيد.
وقالت “ابو فرحات” حينها “ان هذه أكبر قصة حب في حياتها، حيث دخلت في علاقة جدية مع حبيبها لنحو أربع سنوات واكتشفا خلالها مدى تقاربهما الفكري وانسجامهما على مختلف المستويات، قبل ان يقرّرا الارتباط وتكوين عائلة صغيرة تشبههما”. معترفة بالقول انها تشعر معه بأنها تعيش أجمل مرحلة في عمرها.
نذكر أن ندى أبو فرحات كانت قد تألقت في رمضان 2020 بمسلسل “أولاد آدم” حيث حقق دورها نجاحاً كبيراً وتركت بصمتها المميزة في هذا العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة حب ندى أبو فرحات وزوجها في صورة حميمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.