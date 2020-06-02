نورة المطيري تتعرض لهجوم واسع بعد إساءتها للبحرين.. وهكذا ردت (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت ناشطة كويتية تدعى نورة المطيري لهجوم واسع من قبل مغردين ومدونين خليجيين عقب نشر مقطع فيديو منسوب إليها تسيء فيه لمملكة البحرين، ليتصدر اسمها قائمة تويتر بعنوان #نوره_المطیري، وكذلك #البحرين_خط_أحمر، وسط دعوات لمحاسبتها.

وقالت نوره المطیرى في مقطع الفيديو المتداول دون أن تذكر اسم البحرين: "إن خير الكويت عليكم وإن دولتكم هي عبارة عن مترين بمتر وأنتم تعيشون من خير الكويت، إذا وقفنا عنكم عيشكم تاكلوا تبن فخلاص خليكم بأكل عيشكم بديرة مترين بمتر أحسن .. يلا استريحوا انتوا اللي اتخسون ديرة ماشية حق التبرعات من السعودية".

ولكن المدونين والنشطاء خلال التعليقات على الفيديو أكدوا أن المقصود بحديثها هو مملكة البحرين، مبدين استنكارهم واعتراضهم لإساءتها إلى البحرين.

وكتب أحد المغردين: "مترين بمتر وقفو في ھذي الازمة وشدو ھمتھم وصلو للعالمیة والكل يشھد لا قصور في الدول الباقیة ولكن البحرين صدقت يوم قالت (حنا اھل الوقفات في كل میدان) بینت قوتھا اكثر في ھذي الازمة ھنیئا ھنیئا للشعب البحريني انتو تملكون ديرة عظیمة".

ورد الناشط الكويتي طلال البحيري على حديث الناشطة المطيري، بمقطع فيديو انتقدها فيه بعبارات لاذعة، واستذكر فيه بعض الشخصيات البارزة في البحرين والتي قدمت إنجازات بمجالات مختلفة.

كما تداول مغردون مقطع فيديو أظهر حديث سيدة عن البحرين بشكل جيد هاجمت من شنوا ضدها هذا الهجوم ووصفت نورة المطيري بالنكرة وأن حديثها لا يفرق دولا، واصفًة الكويت والبحرين بأنهما أبناء عمومة واحدة وأن الحديث عن البحرين بتلك الطريقة غير مرضى، وأن الكويتيين أول من فزعوا بحديثها.

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وكتبت ناشطة تُدعى نوف "انتشر موضوع للمدعوة نورة المطيري، تظهر في بث مباشر تنتقد وتسيء للبحرين وتطلق ألفاظا تعكس تربيتها …الخ، هي تمثل نفسها، وأسلوبها يعكس تربيتها ويسيء لها شخصيا. والبحرين معروفة بأنها دانة الخليج وبلد الرقي والجمال بشهادة الجميع التعايش مع الرقي أمر لا يحتمله البعض !“.

وأكد الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا مكانة مملكة البحرين وأهميتها لدى دول الخليج، قائلاً ”لمن يجهل #البحرين هي لؤلؤة الخليج العربي الغالية و أهلها مكانهم في القلب البحرين هي موطن الملوك و الأبطال و التاريخ العريق و الماضي الأصيل و الحاضر المجيد و المستقبل الزاهر“.

إلا أن كثرة الانتقادات والهجوم ضد المطيري بسبب المقاطع المجتزأة التي تم تداولها دفعها للرد، من خلال بيان منسوب إلى محامي الدفاع عنها، والذي استنكر فيه ما تعرضت له من انتقادات، وأكد أن ما تعرضت له المطيري هو حملة مقصودة ضدها، وبأن هنالك تلاعبا وتحريفا بالمقاطع.

وأعلن محامي الدفاع عزمه تقديم شكوى للجهات الرسمية ضد من وصفهم بالمتلاعبين بالتسجيل بقصد تحريف الحقائق وتأجيج الرأي العام ضد موكلته.