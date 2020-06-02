نجمة أرطغرل ترقص بفستان أبيض.. والفيديو حديث الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلت الممثلة التركية الشهيرة إسراء بيلجيك على شهرة كبيرة في عدد من الدول العربية، بسبب أدائها شخصية "السلطانة حليمة" في المسلسل التركي الشهير "أرطغرل".

لكن يبدو أن إجادة الممثلة لدورها وتقمصها لتلك الشخصية التي أصبحت قريبة من قلوب الكثيرين قد انقلب عليها، بعد تداول بعض المواقع والصحف لمقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، تظهر فيه بيلجيك وهي تتمايل بحرفية وترقص؛ ما آثار دهشة معجبيها.

فقد رصدت صحيفة "thenews" الباكستانية "سلطانة القلوب" بمقطع فيديو مجهول لم يتبين أي معلومات بشأنه، وهي ترقص على أغنية تركية في حفلة، بينما كانت ترتدي ثوبا أبيض أبرز قوامها بشكل كبير وكشف أنوثتها في هذا الحدث.

وقالت الصحيفة إنه فور انتشار المقطع، انقسمت الآراء وتباينت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أبدى البعض إعجابه الشديد ببلجيك وبجمالها وتمثيلها الاستثنائي في المسلسل.

في حين وجه آخرون انتقادات لرقصها الذي يتنافى مع تلك الصورة التي شاهدوها عليها عبر الشاشات، إلى جانب ارتدائها فستانا وصفوه بـ"غير المناسب".

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ولفتت الصحيفة، إلى أن المسلسل التاريخي التركي "أرطغرل"، الذي يُعرض بالوقت الحالي على شاشات شبكة PTV المحلية في باكستان والمدبلج باللغة الأردية، لا يزال يواصل تحقيق أعداد مشاهدة ضخمة، ونجاحا جماهيريا كبيرا.

كما انتقل عدد كبير من الجمهور إلى موقع YouTube لمشاهدة نسخته أثناء إطلاقه في باكستان، حيث أصبح الممثلون الأتراك الذين لعبوا دور البطولة في المسلسل بغاية الشهرة بين شعب باكستان.

فيما كشف مسؤول في قناة TRT التركية أن "أرطغرل" قد اجتاز 200 مليون مشاهدة على القناة، كما لفت إلى أنه على وشك تجاوز 3 ملايين مشترك على Youtube، وكتب على تويتر: "لقد تجاوزنا الآن 200 مليون مشاهدة باللغة الأردية ونقترب من 3 ملايين مشترك".

تتناول قصة مسلسل قيامة أرطغرل حياة أحد القادة الأتراك وهو أرطغرل بن سليمان شاه، وسلط المسلسل الضوء على معاناة العالم الإسلامي من حالات التآمر والتشتت، بالإضافة إلى إبراز دور أرطغرل كوالد مؤسس الدولة العثمانية.