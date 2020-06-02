ما سر وضع سيرين عبد النور يدها على صدر زوجها باستمرار؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحرص النجمة اللبنانية سيرين عبد النور على إظهار حياتها العاطفية مع زوجها رجل الأعمال فريد رحمة، وأصبحت صورهما محط إعجاب جمهورها المتشوق لمعرفة حياتها العاطفية.

وتنشر سيرين عبد النور صورا تجمعها بزوجها فريد رحمة بشكل مستمر على صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدنا في "فوشيا" أن غالبية صور سيرين مع زوجها تظهر فيها واضعة يدها على صدر زوجها، ولا تتخلّى عن هذه الحركة في أغلب صورها.

يقول خبراء لغة الجسد إن المرأة التي تضع يدها على صدر شريكها بهذا الشكل فإنها لتبين للجمهور أن شريكها هو ملكها فقط لا غير، ولا يمكن لأحد أن يزعزعه.

وتعدّ هذه الحركة إشارة إلى الحبّ القويّ الذي تمتلكه المرأة تجاه زوجها وعدم خوفها من الكشف عن هذا الأمر.

كما أن هذه الحركة تلفت إلى قدرة الثنائي على التغلّب على كلّ المصاعب، فضلاً عن المشاعر القويّة التي تجمع ما بين الطرفين.

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وتحرص سيرين عبد النور دائما أن تبين أنها على علاقة جيدة مع زوجها، وهذه الحركة تشير إلى رغبة الشريك في التقرّب من الطرف الآخر أكثر فأكثر إلى جانب التأكيد على الاهتمام المتبادل ما بين الطرفين.

ومما لا شكّ فيه أن النجمة اللبنانية تكنّ لزوجها مشاعر عاطفية قوية، وهذا واضح من خلال وضع يدها بهذه الطريقة بشكلٍ مستمرّ على صدر زوجها.

وهذه المشاعر متبادلة بينها وبين زوجها فريد رحمة، فهو أيضا يحرص على مشاركتها مشاعر الحبّ، العاطفة والحنان من خلال عدة مناسبات ظهرا فيها.

يشار إلى أن سيرين عبد النور انتهت قبل أيام من تصوير أحدث أعمالها "دانتيل" الذي تتقاسم بطولته مع الفنان السوري محمود نصر وحالت أزمة كورونا دون عرضه في الموسم الرمضاني الفائت.

وعوضت عن إطلالتها الدرامية كممثلة من خلال ظهورها في شهر رمضان كمقدمة برنامج "سهرانين معاكم في البيت"، وأرضت الجمهور الذي انتظرها في مسلسل جديد في رمضان.

وكانت ضيفة محبوبة ينتظرها الجمهور بحماسة مساء كل يوم، تشاركه أوقات السحور وفترة ترفيهية كان يحتاج إليها في زمن الحجر المنزلي المفروض عليه. وشغلت الناس بخفة ظلها في التقديم التلفزيوني، وكذلك بإطلالاتها الأنيقة على مدى 30 يوما متتاليا.