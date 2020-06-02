نبيل شعيل يستعيد ذكرياته في القاهرة بصورة من 30 عامًا

نشر الفنان الخليجي نبيل شعيل صورة له وهو يرتدي "بيجامة" قام بشرائها منذ أكثر من ثلاثين عامًا من أحد المحلات بالقاهرة خلال مراحل طفولته، عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وبدا شعيل الذي ظهر واقفًا على أسطح أحد المباني بالقاهرة وهو مبتسم وعلق على الصورة: "إللي لبس بجامة (محلات حلاوه مصر) لايطلع اليوم، موقع وتاريخ الصورة النزهة 1976، صور قديمة لزمن جميل بمنطقة النزهة في مصر الجديدة".

جدير بالذكر أن نبيل شعيل قد طرح في قت سابق ألبومه الجديد "كبير الفن"، ويضم 5 أغنيات منها "كبير الفن" و"جازلي" و"ندمان" و"حوبة"، تعاون خلاله مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أحمد الهرمي وأحمد الصانع وفهد الناصر وفوزا المرزوق وجاسم محمد وعبدالله البلوشي وعلي صابر وهاني الدوسري وقصي عيسى وأدهم وزيد نديم وخالد الغامدي.

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