المُلحّن سهم يُعيد ملك الإحساس فضل شاكر إلى اللأغنية الخليجية

أطلقت شركة "One Production" أغنية جديدة بصوت ملك الإحساس الفنان فضل شاكر حملت عنوان "وحشتوني" من ألحان سهم ومن كلمات قوس وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة الخليجية، ليحتل العمل الجديد تريند على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" ومحركات البحث المختلفة.

واستطاع التحالف الثلاثي الخطير: سهم وقوس وفضل أن يؤسسوا لمرحلة جديدة في شكل الأغنية الرومانسية، من خلال البناء الفني والتناغم التي أبرزها قوس في صياغة مفردات "وحشتيني" بكلمات لامست القلوب وأظهرت تلك المشاعر العميقة مما جعل الأغنية أكثر تأثيرا.

فيما أصاب "سهم" بهذه التحفة الموسيقية التي أبهرت كل المحبين للطرب الأصيل بعذوبة ورشاقة اللحن، تاركاً بصمته الفنية والتي شكلت إضافة مميزة للعمل، وتراقصت القلوب طربا مع الفنان فضل شاكر الذي عطر العمل بدموع الشوق لجمهوره بهذه الكلمات: أنا غايب كثير ادري، ولكني قريب اشعور، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور.

وبكلمات مؤثرة نسج خيوط إبداعها ببراعة الشاعر قوس، أكمل ملك الإحساس فضل شاكر مقطعا تميز بعمق وصدق الإحساس وملئ القلوب شوقا وحبا لن ينتهي، وتقول هذه الكلمات:

انا يا راقيٍ ظهري ... ترى عالي عليك السور ... ترى كل من بغى كسري ... يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري ... وذنب اللي خطا مغفور ... انا راجع وابي قدري ... كبير فعين هالجمهور

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يذكر أن إطلاق العمل الجديد "وحشتوني" جاء بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق أغنية "غيب" التي تجاوزت المليون مشاهدة على القناة الرسمية "اليوتيوب" للفنان فضل شاكر.

يُذكر أن ألحان سهم وصلت إلى نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وساهمت في تنويع الخيارات الموسيقية للفنانين، كما شكلت علاقة سهم مع الشاعر قوس علاقة موسيقية مميزة تغنى بها أبرز نجوم العالم العربي.

" وحشتوني" تم إطلاقها على القناة الرسمية لشركة "One Production" وعلى كل الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وكل المتاجر الإلكترونية، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق:

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