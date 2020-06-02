هاني رمزي يطالب جمهوره بالدعاء لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: طالب الفنان هاني رمزي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، الدعاء للفنانة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية. ونشر "رمزي"، صورة تجمعه برفقة رجاء الجداوي من مسلسل "إبن النظام"، وعلق عليها قائلًا: "ربنا يشفيكي يا حبيبتي وإن شاء الله تشدي حيلك وتقومي بالسلامة، إدعوا لحبيبة الكل بالشفا". وتدهورت الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، ونقلت إلى غرفة العناية المركزة، بمستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية، حيث تتلقى العلاج بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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