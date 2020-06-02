نبيل الحلفاوي ينعى علي عبدالرحيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نعى الفنان نبيل الحلفاوي، الفنان الراحل علي عبد الرحيم، الذي اشتهر بتقديم شخصية "سامبو" ضمن أحداث فيلم "شمس الزناتي".
وغرد "الحلفاوي"، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "التقينا في أكثر من عمل.. تميز بالإلتزام والخلق الرفيع والطيبة.. لا أتذكره إلا مبتسمًا بشوشًا، رحم الله زميلنا الفنان علي عبد الرحيم وخالص العزاء لأسرته ومحبيه".
آخر أعمال الفنان الراحل مسلسل "يا أنا يا جدو"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة النجم أحمد بدير، وطارق صبري.
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