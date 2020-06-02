خلال أيام.. محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية "كورونا فيروس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد رمضان، جمهورها ومتابعيه مقطع فيديو من أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، المقرر طرحها خلال أيام عبر صفحته بموقع "يوتيوب".

وعلق "رمضان"، على الفيديو الذي ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الأبطال الخارقين: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا ڤيروسخلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

محمد رمضان شارك في رمضان المنقضي بمسلسل "البرنس"، بطولة نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي.