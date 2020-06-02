محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
في مثل هذا اليوم قبل 90 عاما، ولد الفنان "الشامل أحمد توفيق.
ونستعرض لكم في هذه السطور بعض المعلومات عنه..
- اسمه بالكامل أحمد محمود توفيق.
- حصل على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية.
- كما درس في كليتي الحقوق والآداب.
-اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف، وقدمه في فيلم لا وقت للحب، بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة.
-"شيء من الخوف، وثرثرة فوق النيل" من أشهر أعماله.
- في تاريخه قرابة 50 عملا من بينها: "ميرامار، القاهرة 30، علي من نطلق الرصاص، أريد حلا، الغرقانة، مسلسل الفرسان".
- آخر اعماله مسلسل "يا ورد من يشتريك" من بطولة سميرة أحمد، أما في السينما فآخر أعماله فيلم ابن عز مع الراحل علاء ولي الدين.
- تزوج من المخرجة رباب حسين، التي عملت معه مساعدة ومخرجة منفذة في بعض الأعمال، التي أخرجها.
- أخرج قرابة 40 عملا أشهرها على الإطلاق "لن أعيش في جلباب أبي"، كما أخرج "هارون الرشيد، عمر بن العزيز، رد قلبي، ولا يزال الحب مستمرا".
-كما أخرج عدة مسرحيات للتليفزيون منها: "سيدتي الجميلة، الدخول بالملابس الرسمية".
-كما ألف أفلام قصيرة وسهرات تليفزيونية، وعمل كمساعد إنتاج.
-من أشهر أعمال زوجته المخرجة رباب حسين: "الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، حق مشروع، ماما في القسم".
- استكمل إخراج مسلسل السقوط في بئر سبع بعد وفاة مخرجه نور الدمرداش، ورفض أن يوضع اسمه على التتر.
- توفي في 1 أغسطس 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر زوجته مخرجة وأخرج أشهر مسلسلات نور الشريف.. معلومات عن الممثل أحمد توفيق في ذكراه الـ90 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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