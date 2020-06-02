زوجته مخرجة وأخرج أشهر مسلسلات نور الشريف.. معلومات عن الممثل أحمد توفيق في ذكراه الـ90

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

في مثل هذا اليوم قبل 90 عاما، ولد الفنان "الشامل أحمد توفيق.

ونستعرض لكم في هذه السطور بعض المعلومات عنه..

- اسمه بالكامل أحمد محمود توفيق.

- حصل على درجة البكالوريوس من معهد الفنون المسرحية.

- كما درس في كليتي الحقوق والآداب.

-اكتشفه المخرج صلاح أبو سيف، وقدمه في فيلم لا وقت للحب، بطولة فاتن حمامة ورشدي أباظة.

-"شيء من الخوف، وثرثرة فوق النيل" من أشهر أعماله.

- في تاريخه قرابة 50 عملا من بينها: "ميرامار، القاهرة 30، علي من نطلق الرصاص، أريد حلا، الغرقانة، مسلسل الفرسان".

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- آخر اعماله مسلسل "يا ورد من يشتريك" من بطولة سميرة أحمد، أما في السينما فآخر أعماله فيلم ابن عز مع الراحل علاء ولي الدين.

- تزوج من المخرجة رباب حسين، التي عملت معه مساعدة ومخرجة منفذة في بعض الأعمال، التي أخرجها.

- أخرج قرابة 40 عملا أشهرها على الإطلاق "لن أعيش في جلباب أبي"، كما أخرج "هارون الرشيد، عمر بن العزيز، رد قلبي، ولا يزال الحب مستمرا".

-كما أخرج عدة مسرحيات للتليفزيون منها: "سيدتي الجميلة، الدخول بالملابس الرسمية".

-كما ألف أفلام قصيرة وسهرات تليفزيونية، وعمل كمساعد إنتاج.

-من أشهر أعمال زوجته المخرجة رباب حسين: "الليل وآخره، حضرة المتهم أبي، حق مشروع، ماما في القسم".

- استكمل إخراج مسلسل السقوط في بئر سبع بعد وفاة مخرجه نور الدمرداش، ورفض أن يوضع اسمه على التتر.

- توفي في 1 أغسطس 2005.