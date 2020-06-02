أكرم حسني ناعيًا والد محمد نور: ربنا يصبر أهله وحبايبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أكرم حسني، والد الفنان محمد نور، الذي توفى اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال حسابه بموقع "تويتر".

وغرد "حسني": "الفنان محمد نور والده توفي، نسألكم الفاتحة، ربنا يرحمه ويصبر أهله وحبايبه".

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وأعلن محمد نور عن وفاة والده عبر حسابه بـ"إنستجرام"، قائلًا: "أنا لله وإنا إليه راجعون، توفي أبويا الحاج نور الحفناوي، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة".

وأضاف: "إن شاء الله أنا هكون في مستشفي النسايم في التجمع الخامس الساعه 12 الظهر، اللي يحب يجي ونطلع علي الدفنة ورا بعض، ربنا يرحمه رحمة واسعة".