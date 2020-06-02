عمرو محمود ياسين يحتفل بعيد ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

احتفل السيناريست عمرو ياسين، بعيد ميلاد والده الفنان الكبير محمود ياسين، من خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، إذ شارك جمهوره صور مجمعة له رفقة والده.

وعلق "ياسين"، قائلًا: "النهاردة عيد ميلاد محمود ياسين.. أبويا الغالي اللي من غيره لم أكن لأسوى أي شيء.. ربنا يحفظك ويطيل في عمرك ويخليك ليا.. كل سنة وأنت طيب".

ويحتفل النجم الكبير محمود ياسين اليوم بعيد ميلاده، ويعتبر من أهم نجوم الصف الأول، إذ قدم للسينما عددا من الأعمال الخالدة أبرزها "أفواه وأرانب"، "الرصاصة لا تزال في جيبي"، "الحرافيش"، "السادة المرتشون"، "الستات"، "التعويذة" وغيرها.