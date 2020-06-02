بالصور| نيقولا معوض ينتظر عرض فيلمه الأمريكي "الابن الوحيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان نيقولا معوض على حسابه الرسمي بـ"فيسبوك" صورا له من دوره في الفيلم العالمي His Only Son ، الذي يجسد فيه شخصية سيدنا إبراهيم وكان من المقرر عرض الفيلم في 2020 ومشاركته في عدة مهرجانات عالمية ولكنه تأجل بسبب جائحة كورونا.

يذكر أن نيقولا انتهى من تصوير أول أفلامه في السينما المصرية في فيلم ماكو، و يشاركه في بطولة الفيلم النجوم بسمة، والتركي مراد يلدريم، ناهد السباعي، سارة الشامي، عمرو وهبة، الفيلم تأليف أحمد حليم، ومن إخراج محمد هشام.

وبعد نجاح مسلسله "العودة" سيواصل نيقولا قريبا تصوير مشاهده المتبقية في مسلسل "خيط حرير" مع الفنانة مي عز الدين، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إبراهيم فخر، وتدور الأحداث في إطار رومانسي اجتماعي درامي.

وبجانب نشاطه الفني، يلعب نيقولا دوّرًا توعويًا، إذ أصبح مؤخرًا سفيرًا للحملة العالمية لمكافحة الإيدز في مصر.