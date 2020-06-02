هاني رمزي ناعيا علي عبدالرحيم: "مش ممكن انسى أفضالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الفنان هاني رمزي، الفنان الراحل علي عبدالرحيم. وكتب رمزي، عبر حسابه على تويتر: "وفاه الفنان علي عبدالرحيم، الله يرحمك يا علي، مش ممكن أنسى أفضالك عليا". وتوفي الفنان علي عبدالرحيم، اليوم، عن عُمر 59 عامًا.

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