في هذا الموعد .. عزيز مرقة يحيي حفل موسيقى في المكتبة

يحيي الفنان عزيز مرقة حفلًا غنائيًا تحت شعار موسيقى في المكتبة، وذلك يوم السبت الموافق 6 من شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الرابعة مساًء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة الخامسة مساًء بتوقيت المملكة الأردنية. الرابعة مساًء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والساعة الخامسة مساًء بتوقيت المملكة الأردنية. ويقام الحفل في مكتبة عبد الحميد شومان، كما يعرض الحفل مباشر على منصة فيسبوك. Advertisements يذكر أن الفنان عزيز مرقة طرح مؤخرًا أغنية بعنوان داليا، وهي من كلمات وألحان وتوزيع عزيز مرقة، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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