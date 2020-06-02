حنان أبوالضياء: أمريكا العنصرية بالتاريخ والوقائع

السينما كشفت وجهها القبيح.. والتفرقة بين المواطنين بسبب اللون والجنس آفة أمريكية

وصل السود إلى سدة الحكم فى أمريكا، ونال بعضهم جوائز الأوسكار، ولكن ما زال الأمريكيون يعانون التفرقة العنصرية فى بلادهم بسبب اللون والجنس، وبعد مرور قرن ونصف من الزمن على انتهاء العبودية، فإن الحقيقة أن العنصرية فى أمريكا آفة يصعب القضاء عليها، فعندما انتهت الحرب فى عام 1865، كانت العبودية قد ألغيت لـ4 ملايين أسود، لكن حرباً جديدة قد بدأت وذلك لمعرفة ما ستؤول إليه ظروفهم. فهم أحرار من الناحية النظرية، وقد غادر العديد منهم حقول القطن وسعوا للاستفادة من الحقوق الجديدة حق التصويت وحق شغل مختلف الوظائف التمثيلية المنتخبة، والتمتع بعدالة منصفة وبالتعليم العام المجانى. ويمكننا رصد ذلك من خلال السينما التى تعد ذاكرة الشعوب.

فى العام الماضى، قدم فيلم «الكتاب أخضر» للمخرج الأمريكى بيتر فاريلى، أحد أفلام ما يطلق عليه Road movie وفكرة الفيلم يتم تناولها من خلال السائق الذى بدأ رحلته كرجل أبيض متعصب وانتهت بمراجعة أفكاره عن الفروقات بين الأعراق.

وهى قصة حقيقية عن عازف البيانو «دون شيرلى»، الذى اشتهر فى الخمسينيات والستينيات، ليقدم مباراة فنية بين تمثيل مبهر من قبل اثنين من أفضل الممثلين وحصل عنه الممثل «ماهرشالا» على جائزة الأوسكار كأحسن ممثل ثان، لتكون الأوسكار الثانية فى حياته (أول مسلم يفوز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد لعام 2017 عن فيلم «مون لايت ») الذى أدى دور الدكتور دون شيرلى، الرجل ذو الكرامة والذى يمتلك الموهبة والحكمة والمال ومعاناته تكمن من خلال النظرة العنصرية له، الجميل فى الفيلم أن الممثلين جميعًا يكتسبون قوة من بعضهم البعض إلى حد إقناع المشاهد بأن هذه الصداقة التى كانت مستبعدًا إلى حد كبير؛ أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن تحدث؛ وخاصة فى ظل وجود مخرج مدهش قادر على توجيه الفيلم نحو تفاعل المشاهد بموضوع خطير مثل العنصرية فى أمريكا. فهو يصور كل كادر ويهتم بكل جمل حوارية حتى يوصلك إلى ما يريد قوله. بداية من تقديم الدكتور شيرلى نسخة من كتاب Negro Motorist Green Book، المعروف باسم «الكتاب الأخضر»، هو دليل السفر السنوى الذى يقدم الطعام للمسافرين السود فى القرن العشرين، وهو نتاج الانقسامات العرقية العميقة التى تسببها قوانين جيم كرو. ويبدأ الصراع الدرامى بين التكوينة الشخصية للبطلين مع تقدم الرحلة. وأجمل ما فى الفيلم أنه ينقلك إلى أدق التفاصيل فى الستينيات من القرن الماضى، من خلال الرحلة. أما فيلم المساعدة (The Help) من إخراج وتأليف تيت تايلور فمقتبس من رواية بنفس العنوان للروائية كاثرين ستوكيت، بطولة جيسيكا شاستاين، فيولا ديفيس، عن قصة امرأة بيضاء شابة تدعى (يوجينيا «سكيتر» فيلان) تطمح لأن تصبح صحفية، ويركز على علاقتها باثنين من الخادمات ذوات البشرة السوداء خلال فترة حركة الحقوق المدنية فى سنة 1962. وفى محاولة منها لأن تصبح صحفية وكاتبة، تقرر سكيتر تأليف كتاب عن حياة الخادمات من وجهة نظرهم، وتفضح العنصرية التى يتعرضن لها عند العمل لدى عائلات البيض.

ومن آخر الأعمال التى تناولت تلك القضية فيلم بلاك ككلنزمان (BlacKkKlansman) أحد أفلام السيرة الذاتية المؤرخة بشكل مبهر للعنصرية الأمريكية، من إخراج سبايك لى وكتابة لى وتشارلى واتشيل وديفيد ربينويتس وكيفن ويلموت، مقتبس من مذكرات بلاكككلنز من صاحبها رون ستالورث. الفيلم من بطولة جون ديفيد واشنطن وآدم درايفر ولورا هارير، أحداثه تقع فى سبعينات القرن العشرين فى كلورادو

سبرينجس، متتبعاً حكاية أول محقق أسود فى شرطة المدينة أثناء محاولته اختراق وفضح الفرع المحلى من منظمة كو كلوكس كلان. هو اسم يطلق على عدد من المنظمات الأخوية فى الولايات المتحدة الأمريكية منها القديم ومنها من لا يزال يعمل حتى اليوم. يرجع أصل التسمية إلى كلمة كوكلوس (Kuklos) وتعنى الدائرة. تؤمن هذه المنظمات بالتفوق الأبيض وتعتمد هذه المنظمات عموماً لاستخدام العنف والإرهاب وممارسات تعذيبية كالحرق على الصليب لاضطهاد من يكرهونهم مثل الأمريكيين الأفارقة وغيرهم. أول ظهور أو تشكل للكلان كان بولاية بولاسكى (تينيسي) ما بين دجنبر 1865 وغشت 1866. وكانت مهمة هذه المنظمة مقاومة إعادة التأسيس ومعارضة تحرير العبيد التى حدثت عقب الحرب الأهلية الأمريكية. سرعان ما طورت هذه المنظمة أساليب عمل عنيفة. وفيلم Freedom Song بنى على قصص حقيقية لحركة الحقوق المدنية فى ولاية ميسيسيبى فى الستينيات. وقصة كفاح الأمريكيين من أصل أفريقى للتسجيل للتصويت فى مدينة كوينلان الخيالية. حيث تحرص مجموعة من طلاب المدارس الثانوية فى البلدة الصغيرة على إجراء تغييرات على مستوى القاعدة فى مجتمعهم قصة تدور فى حقبة الستينيات من القرن العشرين، فعلى الرغم من انتهاء سياسة التفرقة العنصرية على الورق وأمام القانون، إلا أن الحقيقة غير ذلك، فما زال السود يعانون فى المجتمع الأمريكى بشدة.

وجاء سيلما (Selma) من إخراج أفا دوفيرنى وكتابة بول ويب وأفا دوفيرنى. مؤرخاً للمسيرات التى تمت من سيلما إلى مونتيجمرى عاصمة ولاية ألاباما، والتى قادها مارتن لوثر كينج وجيمس بفيل وهوسيا وليامز للمطالبة بإعطاء الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية حقوقًا متساوية فى التصويت وسط معارضة شرسة وعنيفة. الفيلم من بطولة ديفيد أويلو بدور كينج؛ توم ويلكينسون بدور الرئيس ليندون جونسون. يركز Selma فى بنائه على حركة «سيلما» للحقوق المدنية التى صارت علامة فارقة فى تاريخ النضال الإنسانى، والتحم فيها البيض مع السود، والتى انتهت بمقتل وإصابة الكثير من السود بدون تمييز ما بين كبير وصغير ولا بين امرأة ورجل..

12 سنة من العبودية (12 Years a Slave) مبنى على السيرة لسليمان نورثوب، وهو شخص أسود حر تم اختطافه فى واشنطن العاصمة فى سنة 1841 وبيع إلى العبودية. سليمان عمل كعبد لمدة 12 سنة فى إحدى المزارع فى ولاية لويزيانا قبل أن يطلق سراحه. الفيلم من إخراج ستيف ماكوين وسيناريو جون ريدلى. شيواتال إيجيوفور يجسد دور سليمان. كاتب السيناريو جون ريدلى ركز على بطله وحالته الخاصة، وخاصة ان المشكلة فى القانون الذى يجعل عبودية سليمان بعد تحرره غير قانونية، هو نفسه الذى كان يجعل تجارة العبيد واسواقها شرعية، وبالتالى انفصلت قضية سليمان عن قضية العبيد عموما، طارحاً فكرة أن العبودية تكمن فى الأفكار قبلَ أن تكون عبودية أجساد؛ لذلك فأحد الأشخاص فى الفيلم يقول: «هؤلاء ولدوا كعبيد، إنهم لا يعرفون كيفية المقاومة».

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والفيلم الأهم بالنسبة لى هو اللون الأرجوانى (The Color Purple) من إخراج ستيفن سبيلبرج. حيث يرصد العنصرية فى الولايات المتحدة وتأثيرها على النساء

بشكل خاص فى ظل المجتمع الذكورى، متخذاً من قصة سيلى معبرًا إلى ذلك جراء الاضطهاد الذى تتعرض إليه، والذى سرعان ما يصير إلى مآسٍ تنزل بها على أيدى الرجال، سواء جراء اغتصاب زوج أمها لها، أو تحويلها إلى خادمة مضطهدة على يدى زوجها، والذى سرعان ما يفصل بينها وبين أختها نيتى التى تكون الإنسان الوحيد الذى تحبه فى هذا العالم القاسى، وصولًا إلى شخصيات أخرى تنوجد لتستكمل مشهد العسف الذى عاشه ويعيشه السود فى قالب درامى تصعيدى يقود الشخصيات إلى متغيرات لن تكون إلا تمردية ثورية. ويقول سبيلبرج: «عندما التقيت مؤلفة القصة، شعرت بأننى أخوض تجربة أداء وعلى إقناعها وتسويق نفسى أمامها، وكانت عقود طويلة مرت منذ اضطررت للقيام بذلك».وترشح الفيلم لإحدى عشرة جائزة أوسكار، وهو من بطولة ووبى جولدبيرج (سيلي) وأوبرا وينفرى (صوفيا) ودانى جلوفر (ألبرت). وتقول أوبرا: «رواية اللون الأرجوانى» غيّرت حياتى. إنها أحد المنعطفات الجوهرية فى حياتى. لم يؤثر شيء على أكثر من الرواية، روحيًا وعاطفيًا ونفسيًا، وأسهمت فى تحديد مسارى.

أما التاريخ الأمريكى إكس American History Xمن إنتاج عام 1998 من إخراج تونى كاى وآلان سميثى وبطولة إدوارد نورتون وإدوارد فورلونج. فأثار ضجة أكبر حيث إنه تناول موضوع العنصرية ضد السود فى الوقت الحالى؛ وترشح، نورتون عن دوره فى الفيلم لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل فى دور رئيسى لكنه لم ينالها، وصنف كأحد أكثر الأفلام عنفًا فى التاريخ؛ وتبدأ أحداث الفيلم عند خروج ديريك، إدوارد نورتون من السجن فيعرض المخرج القصة بتسلسلين أولهما قصة كيف دخل ديريك إلى السجن بعد أن قتل شابان أسودان كانا يحاولان سرقة سيارته ويتابع مسيرة حياته فى السجن وفى نفس الوقت يعرض الأحداث التى يواجهها بعد خروجه من السجن فيجد أخاه الأصغر دانى قد انضم إلى مجموعة من النازيين الجدد والتى كان هو قائدها قبل أن يدخل السجن والسبب الوحيد الذى جعل دانى ينضم إلى هذه المجموعة هو اقتداءً بأخيه الأكبر لكن ما لا يعلمه دانى هو أن أخاه ديريك قد تغير فى السجن وأن له الآن صديقًا أو شبه صديق اسود اللون. من خلال أحداث الفيلم يظهر سبب حقد ديريك على الزنوج فوالده الذى كان رجل مطافئ قتل على يد مجموعة من الزنوج بطريق الخطأ فى محاولة لإطفاء حريق فى حى يسكنه الزنوج..

أما تصادم (Crash) بطولة ساندرا بولوك (جين)، ودون تشيدل (جراهام)، ومات ديلون فتدور أحداثه حول عدة شخصيات تعيش فى لوس أنجلوس، ويصف حالاتهم خلال 36 ساعة حيث يجمعهم سوياً من خلال حادث سيارة وإطلاق نار ومصالح مشتركة. يصور الفيلم معظم شخصياته على أنها متأذية من (العنصرية) لذلك فإنها تتورط بالمشاكل التى تدفعهم لاختبار تحيزاتهم. من خلال ردود فعل هذه الشخصيات يحاول الفيلم أن يصور ويمتحن التوتر العنصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن الافلام الطارحة للعنصرية بشكل رومانسى مأساوى خمن من سيأتى للعشاء (Guess Who's Coming to Dinner) أنتج عام 1967. الفيلم من بطولة كاثرين هيبورن وسبنسر تراسى وسيدنى بواتييه وكاثرين هوتون. وهو من إنتاج وإخراج ستانلى كريمر وتأليف الكاتب وليام روز. يعد الفيلم فى حينه نقطة تحول جذرية فى تاريخ صناعة السينما الأمريكية، بحيث يتناول موضوع علاقة حب ورغبة بالاقتران بين فتاة بيضاء كاثرين هوتون، وعلاقتها بالطبيب (الأفروأمريكى) الذى يقوم بدوره سيدنى بواتييه. هذا الأمر اعتبر فى تلك الفترة كسراً للأعراف والتقاليد العنصرية ذلك أن الزواج المختلط بين الأعراق كان ممنوعا فى أغلب أنحاء الولايات المتحدة، وتحديدا فى 12 يونيو 1967 يوم ظهور الفيلم كانت 17 ولاية جنوبية ما زالت تمنع مثل هذا الزواج قانونا وبصورة رسمية. واستمر الحال حتى أوقفت المحكمة العليا هذه القوانين فى قضية «لوفينج ضد فيرجينيا» (Loving v. Virginia).

ويجئ وقت للقتل (A Time to Kill) عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب جون جريشام؛ من إخراج جويل شوماخر وبطولة كل من ساندرا بولوك؛ صامويل جاكسون، ماثيو ماكونهي؛ كيفين سبيسي؛ الأحداث فى ولاية ميسيسيبى الجنوبية. حين يقرر الأب الأسود أن يحقق عدالته الخاصة بنفسه بعد فشل النظام القضائى فى إدانة الرجلين اللذين قاما باغتصاب ابنته وتركها على حافة الموت. وحين يقتل كارل الرجلين الأبيضين انتقامًا لابنته، تنفجر قنبلة العنصرية فى وجه الجميع فى وقتٍ كان الجنوب يعتبر السود مواطنين من الدرجة الثانية.