يالا في داهيه أغنيه جديده يطلقها عصام السواح تشُعل مواقع التواصل الإجتماعي

أطلق عصام السواح كليب أغنيته الجديدة يالا في داهيه وطرحها عبر الصفحه الرسميه الخاص به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي جاءت بمشاركه عدد من الأشخاص في الكليب.
يالا في داهيه: من كلمات وألحان وغناء عصام السواح، وتوزيع إبراهيم عواد، وإخراج أحمد هاني، فهي ضمن أكثر من أغنية ينوي طرحها السواح على مدار السنة.
وتعد أغنيه يالا في داهيه ثاني الأغاني التي يقدمها السواح للجمهور في عام 2020، بعد أغنيه شمالكوا مش سالك، التي كانت في فبراير الماضي.
ويحضر السواح لأغنية أخرى بعنوان بانو.. بانو من كلمات وألحان عصام السواح، وتوزيع ابراهيم عواد، ناى محمد سعيد، ومن المقرر أن يصورها على طريقة الفيديوكليب أيضًا خلال الفترة المقبلة.
وحصلت الأغنيه علي إعجاب الكثيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، بعد ساعات من طرحها، حيث أقترب الفيديو كليب من تحقيق مليون مشاهده بعد مرور يومان فقط من طرح الأغنيه.
وتقول كلمات الأغنية:
يلا ف داهية... مع السلامه
جبتى الناهية... لا مافيش ملامه
وابعدى يالى.. معندكيش كرامه
دنا من غيرك عايش أهو
آنتى وجودك... مش فارق معايا
بصى وشوفى.. نفسك فى المرايا
دنا من غيرك... عايش أجمل حكايه
وانتى ياعينى عليكى ياناس
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