احمد زاهر: حذروني من محمد رمضان قبل تصوير البرنس بسبب معاملته مع زملائه

قال الفنان أحمد زاهر إن مسلسل البرنس، هو أول تعاون بيني وبين الفنان محمد رمضان، وفي بداية الإعلان عن هذا التعاون حذرني الكثير منه ومن العمل معه ومن أسلوبه مع زملائه، ولكني لم أكترث لهذا الكلام، وعندما خضت التجربة تفاجأت بشخصية محمد رمضان، فمحمد شخص محترم لأبعد الحدود يحترم زملاءه، ومنذ أول بروفة بيني وبينه حدثت كيمياء بيننا في التمثيل، فبالرغم من أن المشاهد التي كانت بيننا جميعها كره وعداوة إلا أنه لم تحدث كيمياء تخرج للجمهور بهذه العظمة.

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وأضاف زاهر، كنا نساعد بعضنا البعض في المشاهد، ونضيف بعض الإفيهات، ولم أدر لماذا كل هذا الحقد والغيرة على محمد رمضان، ولكني أعتقد أنه بسبب نجاحه في سنين صغيرة استطاع أن يصل للنجومية ويرى الكثير أنه لا يستحقها، ولكني أرى أن رمضان يستحقها بجدارة فهو شخص مجتهد جدًا وفنان حقيقي.

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وعن أطرف التعليقات التي حدثت بسبب المسلسل قال: هناك الكثير من التعليقات وكذلك التهديدات التي جاءتني، ولكن أطرفها أن أحدهم بعد مشهد رمي بنت رضوان في الشارع قام بتركيب وجه ليلى بنتي وهي صغيرة مكان وجه البنت، وكأنه يهددني بفعل ذلك في ابنتي، كما جاءتني مكالمة من امرأة وزوجها وكانت تبكي لما حدث للبنت الصغيرة في المسلسل وضحكت وطمأنتها أن ذلك تمثيل، وفوجئت بنزول المكالمة على مواقع السوشيال ميديا وانتشارها في كل الدول العربية.

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