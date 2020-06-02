وفاة مخرج مصري بفيروس كورونا

توفي المخرج المصري ​علاء النجار​ في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وهو يعمل في مجال إخراج البرامج في التلفزيون المصري بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ .



ونعى الراحل بعض زملائه في التلفزيون المصري "ماسبيرو"، مشيرين إلى إصابته ب​فيروس كورونا​ يوم السبت الماضي، إلا أنه لم يصمد أمامه وفارق الحياة.



ويأتي إعلان خبر الوفاة بعد ساعات من إعلان إصابة حسين الزناتي، أمين صندوق نقابة الصحفيين بفيروس كورونا، وإصابة إعلاميين آخرين خلال الأيام الماضية منهم آية عبد الرحمن وريهام السهلي، وإلهام نمر ودينا حويدق وكريم رمزي بالفيروس.