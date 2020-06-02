فن ومشاهير

ساعة يد ياسمين صبري تلفت نظر المتابعين بسبب سعرها!

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farah.hassan 0 تبليغ

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لفت نظر المتابعين في صورة نشرتها الفنانة ياسمين صبري على حسابها في إحدى مواقع التواصل الاجتماعي ساعة يد كانت تضعها الفنانة تبين أنها باهظة الثمن.

 

وكانت ياسمين قد نشرت صورة لها وهي تقود سيارتها حيث ظهرت ساعتها بوضوح وتبيّن أن سعرها يصل إلى 29 ألفاً و400 دولاراً، فهي من مصنوعة من الاستانلستيل المقاوم للصدأ، أما الساعة نفسها فهي مرصعة بالماس والذهب الأبيض.

يشار إلى أن صبري كانت شاركت خلال الموسم الرمضاني الفائت في بطولة مسلسل "فرصة ثانية".

 

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