تدهور الحالة الصحية لرجاء الجداوي وإعادتها لغرفة العناية المركزة

تدهورت فجر اليوم الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي، التي ترقد بمستشفى العزل بمدينة الإسماعيلية، بعد إصابتها بفيروس «كورونا».

وقال مصدر مقرب من الفنانة الكبيرة، إنها أخبرت الطبيب المعالج لها والممرضين فجر اليوم أنها تعاني من ضيق في التنفس، وحالة من الإعياء العامة؛ ليتم نقلها على الفور إلى غرفة العناية المركزة.

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وأضاف المصدر أن الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي تتحسن في بعض الأحيان، لكن سرعان ما تزيد عليها الأعراض، وهذا ما تسبب في القلق للطبيب المعالج لها.

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وأوضح المصدر أنها حالياً تخضع لبعض جلسات التنفس الصناعي، وجلسات توسيع الشعب الهوائية داخل العناية المركزة، والتي نتمنى أن تغادرها في أسرع وقت، وتعود إلى غرفتها العادية بالمستشفى لاستكمال علاجها.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي قد أصيبت بفيروس كورونا منذ عشرة أيام تقريباً، وتم نقلها إلى المستشفى صباح أول أيام عيد الفطر الماضي.

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