زوج فردوس عبد الحميد: فيروس كورونا دخل بيتي خلاص

أعلن المخرج الكبير محمد فاضل زوج الفنانة فردوس عبد الحميد إصابة شقيقته الصغرى وابنها بفيروس كورونا، حيث كتب عبر حسابه بموقع «فيس بوك»: «للأسف.. كورونا وصل إلى بيتي.. شقيقتي الصغرى وابنها.. لا أكتب هذا بأي هدف إلا إثبات أن كلامي في هذا الموضوع عن معرفة وليس من فيس بوك.. وطبعاً لن أقول أي شيء.. ولكنني - كمحب للوطن - حزين.. حزين جداً لما عرفته وصادفته».

وقد أعلن عدد من الإعلاميين إصابتهم بفيروس كورونا الأيام الماضية، آخرهم المذيعة دينا حويدق، المشاركة في تقديم برنامج its show time المذاع على قناة cbc، حيث كتبت على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «شباب، لقد أجريت اختبار فيروس كورونا واكتشفت أنها إيجابية.. برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي».

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وكان الإعلامي كريم رمزي، مقدم برامج بقناة «أون تايم سبورت»، أعلن مساء اليوم أيضاً، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث كتب ذلك خلال منشور على حسابه الشخصي بموقع «فيس بوك»، كورونا إيجاب.. الحمد لله، دعواتكم».

كما أصيب عدد من المذيعين والمذيعات بفيروس كورونا، كانت أبرزهم الإعلامية ريهام السهلي، والإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة اكسترا نيوز، التي أعلنت أيضاً إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت آية عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: «الحمدلله تم التأكد من إصابتي بفيروس كورونا.. ببلغكم الخبر ده علشان أولاً محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب.. وثانيًا واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريباً جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة.. وهارجع أحكي لكم على تجربتي مع الكورونا باشا».

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