انتكاسة جديدة بحياة محمد فؤاد بسبب كورونا

قال المطرب محمد فؤاد إنه ملتزم بالعزل المنزلي، وأن الدولة في اختبار كبير، وعلى الجميع أن يساعد الدولة للخروج من المحنة الحالية.

وأضاف أن أزمة كورونا هي اختبار من الله ورسالة منه وعلى المواطنين أن يحترموا أنفسهم، فالعالم كله محبوس بأمر السماء.

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وعن زيادة وزنه سخر: «وزني زاد وسأظل تخين ولن أخس مرة أخرى، والحياة غير دائمة بالرغم من التوعية بأن الحياة هي الحب الحقيقي، والفيروس أثبت أنه لا توجد أي عضلات قادرة تقف في وجهه، وجعل المواطنين سجناء في منازلهم».

الغريب في الأمر أن فؤاد قد عانى من السمنة لفترة طويلة وخضع لعدة عمليات جراحية لإنقاص وزنه؛ منها استئصال الدهون المتراكمة بمنطقة البطن، وتكميم المعدة، لكن يبدو أنه قد انتكس مرة أخرى وعاد لوزنه الزائد، الذي من الممكن أن يشكل خطراً على صحته العامة خلال الفترة المقبلة.