شهيرة تهنئ زوجها محمود ياسين بعيد ميلاده برسالة رومانسية: «love you ياحودة»

هنأت الفنانة شهيرة زوجها الفنان الكبير محمود ياسين؛ بمناسبة عيد ميلاده من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وكتبت شهيرة «كل سنة وأنت طيب يا حبيبي وعقبال ١٠٠ سنة العمر كله يا رب بصحة وعافية ومنور حياتنا أيها المحارب في كل الجبهات برأيك الصائب ودماغك المثقفة وتعاملك الراقي وحبك لبلدك والمدافع عنها بكل قوة لمن تسول له نفسه المساس بها».

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وتابعت: «منور حياتنا بهيبتك وطلتك التي تخطف القلوب وأنا بجانبك دائماً كما كنت طوال السنين الطويلة ومازلت love u حوووده».

ويحتفل اليوم ٢ يونيو أصدقاء الفنان محمود ياسين وعائلته بعيد ميلاده الــ٧٩، وهو من مواليد بورسعيد، وحصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي بعد تقدمه للاختبارات الخاصة به، ورفض تعيين القوى العاملة له في بورسعيد، ليدخل عالم الفن.

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