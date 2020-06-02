إصابة دينا حويدق زميلة زوجة أحمد السقا ببرنامجها «its show time» بالكورونا

أعلنت المذيعة دينا حويدق، مقدمة برنامج its show time المذاع على قناة cbc، إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شباب.. أجريت اختبار فيروس كورونا واكتشفت أنّها إيجابية... برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي».

يشار إلى أنّ المذيعة دينا حويدق تشارك تقديم برنامج its show time المذاع على قناة cbc، مع المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، حيث إنهما تقدمانه مناصفة أسبوعياً، وتشاركا أيضاً استضافة الفنان أحمد السقا في إحدى حلقات البرنامج منذ أكثر من 3 أشهر.

وفور إعلان إصابة المذيعة دينا حويدق إصابتها بفيروس كورونا، خضع عدد من مخالطي «دينا» وزملائها في قناة cbc للكشف عن إيجابية إصابتهم بالعدوى عقب إصابتها، وأبرزهم زملاؤها بالبرنامج وعلى رأسهم مها الصغير.

جدير بالذكر أن المذيعة دينا حويدق هي رابعة إصابة يتم إعلانها في قناة cbc، حيث كشفت عدد من المذيعات عن إصابتهن بفيروس كورونا، كانت أبرزهن الإعلامية ريهام السهلي، وزميلتها الإعلامية آية عبد الرحمن المذيعة بقناة «إكسترا نيوز» (إحدى قنوات cbc)، وأيضاً زميلهم المذيع محمود صلاح على القناة نفسها، كما أعلن عن إصابة المذيع كريم رمزي على قناة «أون تايم» الرياضية عبر حسابه على «تويتر»، وكتب قائلاً: «كورونا إيجابي.. الحمد لله.. دعواتكم».