نجمات السينما الهندية يتضامن مع قضية جورج فلويد

امتدت أصداء التظاهرات الغاضبة من مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد لخارج الولايات المتحدة حتى وصلت لبوليوود.

وحرص عدد كبير من أبرز نجمات السينما الهندية على التعبير عن تضامنهن مع المطالبات بالقصاص لـ"فلويد" ونبذ العنصرية بالمجتمع الأمريكي.

ونقل موقع "سكوب ووب"، منشورات لعدد من نجمات بوليوود البارزات اللائي عبرن عن تضامنهن مع القضية من خلال حساباتهن الرسمية على موقع أنستقرام وموقع تويتر.

وكان من ضمنهن النجمة ديشا بتاني، التي نشرت صورة لمجموعة أيدي تختلف ألوانها باختلاف ألوان البشرة في إشارة للوحدة بين الأعراق.

وكتب: "جميع ألوان البشرة رائعة".

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ونشرت النجمة بريانكا شوبرا صورة كتبت عليها الجملة التي تلفظ به جورج فلويد قبل وفاته، حيث قالت: "أرجوك لا أستطيع التنفس".

كما نشرت النجمة الكبيرة كارينا كابور، عبر حسابها على أنستقرام، صورة لغلاف مجلة "تايم"، بعد تعديلها لتوضح أن الحرب على العنصرية لم تقدم أي جديدا بالولايات المتحدة منذ عام 1968.



