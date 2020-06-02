روبرت باتينسون: أعاني لفهم أعمال المخرج كريستوفر نولان

يشتهر المخرج الأمريكي كريستوفر نولان بأفلامه ذات الحبكة الدرامية المعقدة التي تنال إشادة جماهيرية ونقدية.

وذكر موقع "إسكواير" البريطاني، أن الممثل روبرت باتينسون اعترف بأنه عانى في فهم الحبكة الدرامية لفيلم "Tenet- عقيدة" الذي يخرجه كريستوفر نولان، رغم أنه أحد أبطال الفيلم، مؤكدًا أن هذه النوعية من الأفلام تحتاج إلى مشاهدتها 3 أو 4 مرات كي تتأكد من فهمك له.



وقال الممثل إنه سأل زميله جون واشنطن ابن الممثل ديزل واشنطن سؤالًا عن حبكة الفيلم إبان تصويره، وأجاب زميله بشكل خاطئ تمامًا، وهو ما أكد للمثل أنه ليس وحده من يعاني من صعوبة فهم العمل.

كان المخرج كريستوفر نولان قد أعلن في وقت سابق، أن فيلم "عقيدة" سوف يدور حول التجسس والسفر عبر الزمن والتطور، مؤكدًا أن الفيلم هو الأكثر تطورًا وطموحًا بين أعماله.

واعترف ليونادرو دي كابريو، بطل أحد أفلامه في وقت سابق، أن نهاية فيلم " Inception - استهلال" الذي شارك فيه مع المخرج مازالت لغزًا بالنسبة إليه.