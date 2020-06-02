وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم.. وداعا "سامبو"

الخليج 365الثلاثاء 2020/6/2 09:16 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، الثلاثاء، وفاة الفنان المصري علي عبدالرحيم عن عمر ناهز 59 عامًا، جرّاء ارتفاع في ضغط الدم أودى بحياته.
ويعد دور "سامبو" الذي أدّاه في فيلم "شمس الزناتي" (إنتاج 1991) مع الزعيم عادل إمام، هو الدور الأشهر في مسيرته الفنيّة.
ونعى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عزوز عادل، عبدالرحيم، إذ نشر صورته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقاً عليها: "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية الفنان الكبير علي عبدالرحيم، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
ويعد مسلسل "يا أنا يا جدو" العمل الأخير في مسيرة علي عبدالرحيم الفنيّة، والذي عرض في شهر رمضان الماضي مع الفنان أحمد بدير.
ويضم أرشيف الفنان الراحل أكثر من 60 عملاً فنياً بين سينما ودراما ومسرح، من أبرزها "شمس الزناتي"، "الملك فاروق"، "الناس في كفر عسكر"، "الراية البيضا"، "ليالي الحلمية"، "فرقة ناجي عطالله"، "تلك الليلة" و"الجماعة".
الفنان علي عبد الرحيم من مواليد عام 1961 وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج.
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