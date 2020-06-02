بريطانيا تستكمل تصوير الأعمال الفنية المؤجلة بتدابير وقائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن الخليج 365 - حليمة الشرباصي الثلاثاء 2020/6/2 08:44 م بتوقيت أبوظبي الثلاثاء 2020/6/2 08:44 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت الحكومة البريطانية عن استكمال تصوير الأعمال الفنية التي عطلها انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما يتناسب مع قواعد الصحة العالمية والتدابير الوقائية.

وفقًا لموقع "ذا هوليوود ريبوتر" الأمريكي، وضعت منظمة الفنون في لندن ومعهد الفن البريطاني مجموعة قواعد للعمل بأمان في مجال السينما في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي لمنظمة الفنون في لندن، أدريان ووتن، إن صناع السينما متحمسون جدا لعودة التصوير ولكن بما يتناسب مع قواعد الصحة العامة والتأكد من سلامة طاقم وفريق العمل خلال التصوير.

وتعطل تصوير عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية في بريطانيا منذ منتصف شهر مارس/أذار الماضي، من بينها مسلسل: The Witcher (ذا ويتشر) و Jurassic World: Dominion (جوراسيك وورلد) و The Batman (باتمان).

وتتضمن الشروط التي وضعتها: تدريب فريق العمل على قواعد الصحة والأمان، وتعيين مشرف أمن لمواقع التصوير، واختبار صحة المشاركين، وتحقيق التباعد الاجتماعي، والتأكد من الالتزام بقواعد الصحة الجسدية والنفسية.

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