وقفة تاريخية.. نجوم هوليوود يشاركون في مظاهرات "فلويد"

أشادت صحف أجنبية بالموقف الإيجابي الذي اتخذه بعض نجوم هوليوود خلال مظاهرات "فلويد"، للتنديد بمقتل المواطن الأمريكي صاحب الأصول الأفريقية جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية.

وبدأت المظاهرات في عدد من الولايات الأمريكية، بعد مقتل "فلويد" الأسبوع الماضي، للمناداة بضرورة مواجهة وحشية الشرطة والوقوف ضد العنصرية.

ووفقًا لمجلة "بيبول" الأمريكية، شارك عدد من نجوم هوليوود في التنديد بالجريمة، وكان لهم وقفة تاريخية في المظاهرات.





وأصيبت المغنية الأمريكية هالزي برصاصة مطاطية خلال تظاهرها في مدينة لوس أنجلوس، وسجلت واقعة إصابتها في تغريدة عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، كما نشرت مقاطع من التظاهرات في "ستوري" أنستقرام الخاصة بها.





وشوهدت النجمة باريس جاكسون، ابنة المغني الشهر مايكل جاكسون في مظاهرات مدينة لوس أنجلوس، وهي تحمل لافتة: "السلام الحب العدالة".

والتقى الممثل الأمريكي جيمي فوكس بعمدة مدينة سان فرانسيسكو، الإثنين، لحثه على القيام بتغيير حقيقي، كما نشر صورة له على موقع أنستقرام مرتديا قناعًا، وأرفقه تعليق: "لا يمكننا أن نخذل السود".





وشاركت المغنية الأمريكية أريانا جراندي تجربتها في التظاهرات عبر حسابها الشخصي على أنستقرام، بقولها: "عبر بيفرلي هيلز وغرب هوليوود سرنا ننشد.. كنا شغوفين وصوتنا عاليا وسلميين، ولاحقنا الناس بسياراتهم".

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ودعت المغنية وسائل الإعلام لتغطية التظاهرات، وأرفقت ندائها بهاشتاج BLACKLIVESMATTER.





وسار المذيع والممثل نيك كانون في تظاهرات مدينة مينابولس، حيث رحل جورج فلويد، وتحدث إلى المتظاهرين.

كما نشر صورة له من المظاهرات على أنستقرام وأرفقها بتعليق: "كم مرة يجب أن أقول ذلك، العنصرية هي أكبر عدوى مميتة تواجهنا".





ونشر الممثل الأمريكي كندريك سامبسون صورة له تٌظهِر الكدمات التي تعرض لها بعد إصابته برصاصة مطاطية خلال مشاركته في تظاهرات لوس أنجلوس.

وعلق الممثل على الصورة بقوله: "هذه الأشياء مؤلمة وخطيرة"، موضحًا إصابته بـ 7 طلقات، ومحذرًا متابعيه من قسوة وعنف الشرطة مع المتظاهرين السلميين.

وكشف الممثل كول سبراوس، إلقاء القبض عليه خلال مشاركته في مظاهرات سلمية في مدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا.

وقال: "منحتنا الشرطة خيار الرحيل أو السجن، ورغم محاولة كثير منا التراجع، فوجئنا بقدوم صف ضباط من الخلف ومحاصرتنا وإلقاء القبض علينا".