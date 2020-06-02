وفاء الكيلاني تكشف حقيقة صورتها المتداولة قبل عمليات التجميل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني أن تخرج عن صمتها وتكشف حقيقة الصورة المنسوبة إليها التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام على أنها صورتها قبل عمليات التجميل؛ إذ أكدت أن هذه الصورة ليست لها.

وقالت الكيلاني، عبر إنستغرام:"البنوتة القمر دي مش أنا ومضايقنيش تشبيهها ليا.. والصورة دي دايرة بقالها أكتر من سنتين ماعلقتش بشكل رسمي.. لأني مش شايفه عيبه في ملامحها وشيفاها قمر كمان، وطول عمري كان نفسي شعري يكون ويفي او كيرلي بدل شعري الناعم".

وأضافت :"بس حبيت أوضح في الوقت ده عشان التنمر اللي بأه ضد صاحبة الصورة ع السوشيل ميديا.. من ناس عينيها ماتعودتش تشوف الجمال.. بتقبح كل ماتراه ! وعشان المجلات والمواقع اللي كان نفسي ماتقعش فى خطأ المعلومة.. وياخدوا بالهم ان الف باء الإعلام هو التحرى عن المعلومة والتأكد من مدى سلامتها قبل نشرها !".

واختتمت حديثها، قائلة :"تحية للجميلة صاحبة الصورة وهارد لك لأصحاب النوايا الحسنة".

وكان رواد السوشال ميديا قد تداول صورة وفاء الكيلاني من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جودي، حيث ظهرت في الصورة إلى جانب ابنتها وابنها ريان أمام كيك عيد الميلاد، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة مُتغزلين بجمال ولديها الملفت، ورأى الكثيرون أنهما نسخة من والدتهما وورثا جمالها.

فيما أكد آخرون أن والدهما رجل الأعمال اللبناني طوني ميخايئيل هو أيضًا يتمتع بجمال مميز وجاذبية ملفتة، لذلك ورث الطفلان جمال الأم والأب معًا.

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يُذكر أن وفاء الكيلاني متزوجة حاليًا من الفنان السوري تيم حسن، وكان الاثنان قد فاجآ الجمهور بإعلان زواجهما لاسيما وأنه لم يسبق تداول أي أخبار عن علاقة بينهما.

فيما كان رجل الأعمال اللبناني طوني ميخائيل قد كشف في وقت سابق وبعد إعلان الكيلاني ارتباطها بشكل رسمي بتيم حسن لإحدى الصحف العربية، أن زواج وفاء وتيم قد تم قبل إعلانهما الرسمي بنحو عام واحد، وحرصا على إبقائه سرًا، إلا أنه عندما عرف بالأمر وهدد بأن يأخذ أولاده في حال لم تعلن رسميًا، اضطرت حينها الإعلامية المصرية إعلان الزواج أمام الإعلام.

ومن جانب آخر تستعد وفاء الكيلاني، للعودة إلى الشاشة مجددا بعد غياب عامين منذ آخر ظهور لها في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج "تخاريف"، عبر شاشة MBC عام 2018؛ إذ تعاقدت على برنامج جديد ولكن من خلال قناة مصرية.

ونشرت قناة dmc برومو ترويجيا للبرنامج الجديد المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني خلال الفترة المقبلة، ويحمل البرنامج اسم "السيرة"، وحظي البرومو بردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، خاصة أن الكيلاني تتميز بمحاوراتها الجيدة لضيوفها.

وكشف مصدر خاص لـ"فوشيا" داخل القناة طبيعة البرنامج المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني، حيث تستضيف نجوم الفن والرياضة للحديث عن حياتهم الخاصة، موضحا أن ضيوفها سيكونون من نجوم الوطن العربي والخليج.

وأشار المصدر إلى أن الكيلاني تتناول في حلقاتها أدق التفاصيل التي كتبها كل ضيف في حياته وأثرت فيه بشكل خاص، أو تسببت له في موقف معين جعلته يكتبها في سيرته الخاصة.