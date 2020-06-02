مودل روز تتصدر الترند السعودي بسبب نكتة.. والجمهور مصدوم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صعد اسم الفاشينيستا السعودية مودل روز، للترند السعودي وأصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بسبب طرحها نكتة في تغريدة لها عبر "تويتر"، الأمر الذي جعلها محل سخرية بين الجمهور.

ونشرت مودل روز صورة ظهر فيها شخصان الأول جسد شخصية الحرامي والثاني كان شخصًا ينام على سريره وتفاجأ بالسارق يهدده بالسلاح وقالت مودل روز في تغريدتها: "تفاحة ترقص ليش؟؟؟ .. فيها دودة"، ودونت على الصورة كلمة: "اضحكوا".

ودّشن المتابعون وسم #مودل_روز وشهد تفاعلًا كبيرًا من جانب الجمهور، حيث وصف الكثيرون نكتة مودل روز بالسخيفة، والبعض استغرب صعود اسم مودل روز للترند بسبب هذه النكتة، فيما أشار آخرون إلى أن ظهور اسم الفاشينيستا ضمن الأكثر تفاعلا على تويتر السعودية قد يكون لسبب آخر، رغم أنهم بحثوا عن ذلك لكنهم لم يجدوا لها شيئًا جديدًا.

الطريف أن مودل روز نفسها شاركت في التفاعل على الترند إذ أعادت نشر الصورة والتغريدة التي تضمنت النكتة واكتفت بالتعليق بالهاشتاق فقط فكتبت: "#مودل_روز".

وجاء في تعليقات المغردين قول أحدهم: "شكل #مودل_روز وهي تحاول تبرر سخافاتها"، وكتب آخر ساخرًا: "تفاحة ترقص ليش؟؟ فيها دودة .. أنا: #مودل_روز".

Advertisements

وعلق آخرون: "#مودل_روز اللي خاش يشوف وش السالفه مثلي لايك"، و"#مودل_روز اللي يضحك لنكت البنات هذولا هم"، و"#مودل_روز ترند عشان نكته وليت النكته تستاهل"، و"خلاص وصلت لين هنا طلعت ترند عشان نكته #مودل_روز".

واستغلت مغردة الترند وشاركت برسمة صممتها لـ مودل روز وكتبت: "#مودل_روز .. إظن كنتِ تقرأين!! أنا معجبه بكَ My love, Roz .. رسمتي لمودل روز Crying face .. تفاصيل الرسمه ع انستقرامي mn1_art".

وشاركت مودل روز الرسمة عبر حسابها على "تويتر" وعلقّت للمغردة بالقول: "إبداع ما شاء الله"، وهو ما جعل المغردة تتكهن بأن مودل روز صعدت للتريند بسبب الرسمة في إطار جذب أكبر عدد من المغردين لمشاهدة تصميمها.

وكانت مودل روز قد أدلت مؤخرًا بتصريحات في ظهور لها عبر تقنية "البث المباشر" مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز حيث أثارت شكوكًا كبيرة بشأن زواجها، عندما سألتها مهيرة عن كونها متزوجة سابقًا من عدمه فردّت بالقول: "ممكن ما تكون سابقة.. أنا إنسانة أرى أن حياتي الشخصية لابد أن تكون بعيدة عن الشهرة والأضواء"، لترد عليها مهيرة قائلة: "بس يمكن تكوني متزوجة؟"، فردّت بالقول: "ما حدا يدرى".

وعن صديقها "الشاذ" الذي أثارت علاقتها به جدلًا في الفترة الماضية قالت مودل روز إن الفترة التي ظهرت فيها برفقة صديقها كانت قد استأجرت منزلًا وتحدثت مع صديقها وطلبت منه الجلوس معها لأنها لا تستطيع الذهاب إليه، مردفة: "الأجواء حلوة وبنغير جو وبنسوي مقالب.. الناس مو فاهمين الأمر وعشان كده كبروا الموضوع".