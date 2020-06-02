ريم البارودي تشتبك مع معجبيها وتنعت أحدهم: خلقتك شيطاني (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المصرية ريم البارودي صورا عبر صفحتها على إنستغرام لكنها لم تسلم من ردود الفعل المنتقدة من قبل الجمهور غير أنها لم تقف صامتة تجاهها.

ونشرت الفنانة الصور وهي برفقه الفنان زينة، والفنان محمد علاء، وعلقت عليها: "وحشتوني من كواليس جمع سالم"، وظهرت في الصور وهي تقف بجانب الفنانة زين، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا".

وعقب نشر ريم لصورتها، إنهالت عليها التعليقات من المتابعين، وهو ما دفعها للدخول فى مشادات كلامية معهم، حيث قال أحدهم :"كرامة المرأة لا يمكن تتعوض والناس داءها بتشوف ريم البارودي إنسانة مذلولة بسبب لزقها في أحمد سعد، التاريخ لا يُمحي لذلك يجب أخذ العبرة لا تذلي بنفسك لأي رجل في الدنيا حتى إذا أحببتيه الحب شئ والكرامة شئ أخر وحتى الرجل بيكره المرأة اللي معندهاش كرامة".

هذا التعليق دفع ريم للرد على المتابع حيث قالت له:"هبل هبل هبل عبث ربنا يشفيك ويجعلك عبرة بس أضحوكة وروح امسك أي كتاب وذاكر وبالذات التاريخ وياريت يبقا تاريخ بلدك مش فنانين ايه اللي يفرق واحد زيك عن راجل يطوع في الجيش ها جاي تقول أي اسم وخلاص بس بالنسبة لي أهبل وعبيط ولازم تخرج من السوشيال ميديا وتبقى راجل كدة عارف يعني ايه راجل الاول معتقدس يبقى بلوك”.

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وقالت إحدى المتابعات لـ"ريم" :"المسلسل ما شفوش حد"، لترد ريم قائله :"معقول عرفتي من فين، والله طب الحمد الله بشكرك جدااا إن شاء الله تشوفي يبقي كده احنا ربنا بيحبنا".

وقال متابع آخر لها: "نفسي أسألك سؤال.. إيه منظر الحواجب المقرف بتاعتك دي بجد"، لترد ريم قائلًة: "طيب ما تيجي تعملها أنت.. ربنا يشفيك ويعفيك لأني محدش مقرف غيرك.. أحلى بلوك لأن خلقتك شيطاني".

فيما واجهت ريم انتقادا آخر لصورها بسبب التقارب فى ظل أزمة فيروس كورونا، حيث قالت إحدى المتابعات لها :"وفين التباعد الاجتماعي وتدابير الوقايه من كرونا المفروض ان دا كواليس مش تصوير"، لتوضح البارودي :"اشكرك على اهتمامك طبعا ولكن بعد انتهاء التصوير كلنا في بيوتنا ١٤ يوم للتأكد من سلامتنا والحمد لله".

ريم البارودي شاركت في مسلسل "جمع سالم" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، ويدور المسلسل في إطار درامي عن قضية التبني والمشكلات داخل الأسرة المصرية، والمسلسل شارك في بطولته كل من زينة، سلوى خطاب، ريم البارودي، دلال عبد العزيز، ميدو عادل ومجموعة متميزة من النجوم.