شكرا لقرائتكم ماريتا الحلاني: انتظروني في مسلسل 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دخلت ماريتا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، المجال الفني منذ سنوات وفي أرشيفها أكثر من أغنية، وها هي تدخل اليوم مجال التمثيل من خلال مسلسل 2020 إلى جانب ممثلين نجوم، في جعبتها حالياً أغنية انتهت من تسجيلها، عن ذلك وغيره من الأخبار حدثتنا في هذه المقابلة مع العربية.نت.

ماريتا الحلاني

تعتبر ماريتا أن تجربتها في التمثيل ممتعة جداً، وهي سعيدة بها وترى أنها من أجمل التجارب في حياتها، موضحةً أن مسلسل 2020 من إنتاج شركة الصباح ويشارك فيه الممثلان نادين نجيم وقصي خولي، وفي هذا المجال تذكر أنها تهوى التمثيل منذ كانت صغيرة وهي تحقق حلمها اليوم.

ماريتا الحلاني مع شقيقها

قالت إن كلاً من نادين نجيم وقصي خولي يتمتعان بشخصية مرحة وهما جدّيان في العمل وقريبان على القلب، كما أن قصي صديق العائلة ويشجعها دائماً وقد حصلت الكثير من المواقف المضحكة والفكاهية خلال التصوير.

من جهة ثانية فقد انتهت ماريتا من تسجيل أغنية جديدة لها بعنوان ،"قولولو" من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع رياض شرارة والأغنية طابعها رومانسي وهادئة.

لا تنكر أنها تحصل على الدعم المعنوي لأنها ابنة عاصي الحلاني خصوصاً أنه يملك خبرة طويلة بالفن وهذا يفيدها في مشوارها الفني وقد ساعدها هذا الأمر بأنه سلط الضوء عليها بشكل أسرع من غيرها، لكن الاستمرارية وتقديم الجديد دائماً ليسا بالأمر السهل "والجمهور لا يتحمل منك أي غلطة" كما قالت، مشيرةً إلى أنها ترسم خطها الفني الخاص بها وبشكل مستقل، فوالدها يمنحها ثقته ولا يتدخل بعملها لكنه بجانبها دائماً.

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تابعت الشابة الحاصلة على شهادة في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية، في ذات السياق أن "أي شخص لم يشتغل على نفسه ويطورها فالناس لن ترحمه حتى لو كان والده فناناً".

اعتبرت ماريتا أن أغنية "إلي وملكي" التي أطلقتها منذ فترة قريبة حققت لها شعبية عربية وخليجية خصوصاً في السعودية والأردن، كما أنها أطلقت أغنية وطنية جزائرية هي "لبيك يا جزائر" غنتها مع والدها وحققت لها انتشارا في الجزائر.

وقالت إن فيروس كورونا مخيف ويجب الانتباه والحذر منه متمنية أن ينتهي قريباً، مشيرة إلى أنها تقضي وقتها في المنزل تتابع مسلسلات تركية وتستمع للموسيقى.

ماريتا الحلاني مع والدها عاصي

وعن ميولاتها الموسيقية قالت ابنة الحلاني إنها كانت تستمع وهي صغيرة لسيلين ديون وجاستن بيبر، وفيما بعد أصبحت تحب الأغنيات والموسيقى العربية وتستمع لكل من إليسا وشيرين.

وأكد أنها تعلمت من والدها ضرورة التواضع وتعتبر أنه مهما وصل الفنان إلى النجومية فعليه أن يُبقي رجليه على الأرض.

وعن والدها قالت "إنه شخص هادئ وحنون" وهو نقطة ضعفها.

عائلة عاصي الحلاني

ماريتا الحلاني مع شقيقها