شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يعجل بوفاة على عبد الرحيم قبل تصوير "خالد بن ‏الوليد"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمهل القدر الفنان على عبد الرحيم كى يصور دوره فى ‏مسلسل خالد بن الوليد لمخرجه رؤوف عبد العزيز، إذ ‏توقف تصوير العمل قبل شهر رمضان بسبب انتشار ‏جائحة كورونا، خاصة أن المسلسل شأنه شأن الأعمال ‏التاريخية والدينية يعتمد على "المجاميع" لتصوير مشاهد ‏الغزوات والمعارك.‏ وكان من المقرر أن يبدأ الفنان الراحل على عبد الرحيم ‏تصوير المسلسل بعد شهر رمضان، إلا أن الموت عجل ‏برحيله.

وكان "عبد الرحيم" تمنى عودة قطاع الإنتاج مرة أخرى لإنتاج ‏الأعمال الدينية، قائلاً: "نحن نفتقد المسلسلات التاريخية ‏والدينية، التى قدمها القطاع لسنوات طويلة تركت علامة ‏فى نفوس المتابعين وأبرزها (لا إله إلا الله) و(رسول ‏الإنسانية) وغيرها، تلك أمنيتى لعودة الدراما المصرية ‏لريادتها فهى أساس الفن فى الوطن العربى".‏

مسلسل "سيف الله – خالد بن الوليد" مأخوذ من كتاب ‏‏"عبقرية خالد" للكاتب ‏عباس محمود العقاد ويكتب له ‏السيناريو والحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف ‏عبد العزيز، ‏ويشارك في بطولته كل من الفنانين عمرو يوسف ومنذر ‏‏رياحنة وبيومي فؤاد، وحمدي الوزير، وسوسن بدر، ونشوى ‏مصطفى، رانيا ‏محمود ياسين، أوس أوس اضافة إلى أكثر ‏من 100 شخصية أخرى تظهر ‏فى الأحداث.‏

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وأنهت أسرة الفنان الراحل على عبد الرحيم، إجراءات الدفن، ‏قبل ‏تشييع الجثمان اليوم الثلاثاء، بعد العشاء، بمقابر ‏الأسرة بالقاهرة، وذلك بعد الإعلان ‏عن وفاته إثر ارتفاع ‏مفاجئ فى ضغط الدم أودى بحياته.‏ وسيتم العزاء غدا بمنزل الأسرة نظرا لقرار الدولة بمنع إقامة ‏‏العزاءات والأفراح ضمن إجراءات مواجهة تفشى فيروس ‏كورونا ‏المستجد.‏

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يذكر أن الفنان على عبد الرحيم خريج المعهد العالى ‏للفنون ‏المسرحية ‏قسم تمثيل وإخراج، بدأ ولعه بالتمثيل مع ‏مشاركته فى ‏أعمال مسرحية ‏بالثقافة الجماهيرية، من أشهر ‏أعماله فيلم "شمس ‏الزناتى" للزعيم عادل ‏إمام وإخراج سمير ‏سيف، يحمل فى رصيده ‏أكثر من 60 عملا فنيا بين ‏سينما ‏ودراما ومسرح‎.‎‏ ‏